Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
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Al fondo, Autopista Memorial Drive entre el campus de la Universidad de Harvard y el río Charles - Cambridge Massachusetts (Getty); y en el recuadro, sujeto que disparó (pantallazo de X: @boston25)
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