Un tiroteo registrado cerca de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, dejó al menos dos personas heridas y provocó momentos de pánico entre estudiantes, conductores y peatones que se encontraban en la zona.

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El hecho ocurrió en la tarde de este lunes 11 de mayo de 2026, durante horas de alta circulación, y obligó a las autoridades en Estados Unidos a desplegar un amplio operativo de seguridad.

“Salí del carro, me acerqué al que estaba delante de mí para ver qué pasaba. Vi al tipo en la calle apuntándome con la pistola. Me metí de nuevo en mi coche y mi amigo salió corriendo”, aseguró un testigo a WBZ-TV.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Cambridge, un hombre armado abrió fuego en plena vía pública contra varios vehículos que transitaban cerca del campus universitario.

Videos difundidos en redes sociales muestran al sospechoso disparando repetidamente mientras varias personas intentaban refugiarse o abandonar el lugar rápidamente.

La Universidad de Harvard emitió una alerta de emergencia luego de conocerse los disparos y pidió a estudiantes y trabajadores permanecer resguardados mientras las autoridades verificaban la situación.

Shocking new video shows a gunman opening fire indiscriminately on Memorial Drive in Cambridge. Police say there is no current threat to the public but the incident has shut down the usually busy road for hours on Monday afternoon. pic.twitter.com/kPkRgUdsSf — Boston 25 News (@boston25) May 11, 2026

¿Cuántos heridos dejó balacera cerca de la Universidad de Harvard?

Según información divulgada por El Tiempo, al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos. Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de las víctimas.

El sospechoso fue capturado poco después del ataque y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones para establecer el motivo del tiroteo. Las autoridades también analizan grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de quienes presenciaron los hechos.

Earlier this afternoon, there was reportedly a man walking down the street in Cambridge, MA on Memorial Dr. (appears to be near River St) with a rifle and, based on this video, it appears multiple shots were fired. Harvard police have stated a person is in custody but I haven’t… pic.twitter.com/u2MxMTH7IB — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) May 11, 2026

El caso volvió a encender las alertas por los episodios de violencia armada en Estados Unidos, especialmente en zonas cercanas a instituciones educativas. Entretanto, la zona donde ocurrió el ataque permaneció acordonada durante varias horas mientras agentes recopilaban evidencias y adelantaban inspecciones en el lugar.