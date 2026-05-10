Abelardo de la Espriella llegó junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, a las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras. Desde allí, el candidato destacó el legado político del exvicepresidente, quien falleció a los 64 años.

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En medio de la ceremonia de despedida, De la Espriella aseguró que el país perdió a “un gran ciudadano” y a “un estadista”, resaltando la trayectoria pública de quien fuera líder natural de Cambio Radical.

“Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia de Colombia sería diferente. Era un político que ejecutaba, con resultados, lejos del discurso vacío”, afirmó el candidato presidencial.

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Además, el abogado sostuvo que buscará mantener vivos los principios políticos que, según dijo, defendía Vargas Lleras durante su carrera pública.

“Vamos a honrar, en lo que a nosotros nos corresponde, su legado. Defendiendo esos principios y valores que defendía Germán Vargas Lleras, que son los principios y valores que identifican el alma de la colombianidad”, agregó De la Espriella.

Las declaraciones se dieron durante las ceremonias de despedida que reúnen a familiares, amigos y distintas figuras políticas que han rendido homenaje al exvicepresidente en Bogotá.

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