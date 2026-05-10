El panorama político y digital en Colombia se sacudió este fin de semana tras el inesperado encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el polémico ‘streamer’ Westcol. En medio de una conversación que navegó entre la actualidad del país y anécdotas personales, Uribe dejó boquiabiertos a los miles de espectadores conectados al revelar un episodio místico que vivió durante uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia: la victoria del ‘No’ en el plebiscito por la paz de 2016.

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Con una sinceridad poco común en sus entrevistas tradicionales, el líder del Centro Democrático le confesó al creador de contenido que su relación con la religión es constante debido a las presiones de su carrera. “Yo rezo, no porque sea un beato, pero me mantengo sobregirado porque uno peca todos los días”, admitió Uribe, generando una reacción inmediata en el chat de la transmisión que no daba crédito al tono de la charla.

Sin embargo, el punto álgido llegó cuando recordó las horas previas a los resultados del plebiscito, cuando las encuestas daban como ganador al ‘Sí’. Uribe relató que, en medio de la incertidumbre y la soledad de la madrugada, buscó refugio en su fe. “Le pedía lucecitas a la Virgen. Al amanecer sentí una gran luz cuando el ‘No’ ganó el plebiscito”, narró el expresidente, situando el momento exacto entre las 2 y las 3 de la mañana.

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Según su relato, esa sensación de alivio y claridad fue la respuesta a una petición directa que le había hecho a la Virgen para que ayudara a su causa política en ese momento crucial. La confesión ha generado un intenso debate en redes sociales, no solo por el contenido espiritual, sino por la plataforma elegida para hacerlo: el canal de Westcol, un espacio que suele estar alejado de la política tradicional pero que hoy sirvió de puente para que Uribe mostrara su faceta más humana y creyente ante las nuevas generaciones.

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