La noticia de la muerte de Mileidy Yurany Villada González estremeció al Valle del Cauca y a Colombia. Ella era concejal del municipio de Obando, en el norte del Valle del Cauca, y militante activa del partido Centro Democrático.

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Es importante remarcar que fue la más votada para llegar a ese cargo, con 554 votos que representaron una importante mayoría frente al resto de competidores en la contienda electoral.

Su liderazgo en Obando la catapultó de hecho durante tres periodos consecutivos como una figura del Centro Democrático reconocida en la región, por lo que su deceso causó impacto.

Eso sin duda la convirtió en una pieza clave en el norte del Valle para esa colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe, por lo que las condolencias del partido fueron inmediatas.

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“Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”, indicó Centro Democrático desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Villada González ejercía como presidente en el Concejo Municipal de Obando, uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, ubicado en la ribera oriental del río Cauca, entre las cordilleras Occidental y Central.

Mileidy Villada era integrante del cabildo de Obando por el Centro Democrático y en días previos a su asesinato habían circulado panfletos en redes sociales con su nombre y el de otros líderes del municipio, lo que constituía una amenaza directa contra su vida.

La cabildante era pieza clave en el norte del Valle para el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2013 y que hoy tiene como candidata presidencial a Paloma Valencia para las elecciones del 31 de mayo de 2026. Es el principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Obando tiene aproximadamente 12.000 habitantes y comparte zonas de influencia histórica con municipios como Cartago, La Victoria y Toro, en el norte del Valle del Cauca, una región con presencia de grupos armados ilegales que disputaron territorios durante décadas.

El crimen ocurrió en la tarde del 7 de mayo de 2026. La concejal fue atacada a disparos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo NX en el barrio El Jardín de Obando. Tras el ataque, los sicarios huyeron en dirección al municipio de La Victoria.

Luego de conocerse el crimen, la Policía Nacional desplegó un plan candado en la zona para ubicar y capturar a los responsables, mientras se adelantaban labores de búsqueda y verificación de información para establecer los móviles del homicidio.

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