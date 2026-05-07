En Blu Radio confirmaron el asesinato de Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático en el municipio de Obando, Valle del Cauca. Según el relato, sucedió en el barrio El Jardín.

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Dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon, acabando con su vida inmediatamente. Por ello, la Policía del Valle inició un plan candado para dar con los sicarios, que habrían huido al vecino municipio de La Victoria.

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Por otra parte, el medio mencionado recopiló que Villada había sido amenazada en días anteriores. Indicó que se conocieron unos panfletos que circularon por redes sociales con su nombre y el de otros líderes del municipio.

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El diputado Rafael Rodríguez lamentó lo sucedido. “Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y comunidad en este difícil momento. Solicitamos a las autoridades pronta claridad sobre los hechos y acciones contundentes frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento”, escribió.

Como coordinador del Partido Centro Democrático en el Valle, lamentamos profundamente el asesinato de nuestra concejal de Obando, Mileidy Yurany Villada. Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y comunidad en este difícil momento. Solicitamos a… — Diputado Rafael Rodríguez (@RafaValluno) May 7, 2026

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