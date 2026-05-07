Cali sigue conmocionada tras revelarse nuevos detalles sobre el ataque a la iglesia La Ermita. Las autoridades confirmaron la captura del responsable, un hombre conocido bajo el alias de ‘Rasputín’, quien durante el violento episodio también se identificaba ante los feligreses como el ‘666’.

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El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la intervención fue inmediata, logrando controlar al sujeto mientras este arremetía contra las figuras del templo. Sin embargo, la gravedad del asunto trasciende lo religioso: entre las piezas destruidas se encuentra una imagen catalogada oficialmente como Bien de Interés Cultural, lo que complica la situación jurídica del detenido ante la Fiscalía.

En videos captados por testigos se observa el momento exacto en que ‘Rasputín’ quiebra figuras sin piedad. Uno de los instantes más impactantes muestra al hombre trepando hacia un altar para derribar y destrozar una imagen de la Virgen. Según la Arquidiócesis de Cali, la histórica devoción del Señor de la Caña también sufrió deterioros significativos, lo que ha sido calificado por la Iglesia como un “acto iconoclasta” que vulnera la fe de los creyentes.

Ante la magnitud de los daños, la administración de la capilla tomó una decisión radical: La Ermita cerrará sus puertas temporalmente. El templo permanecerá clausurado para labores de evaluación, limpieza y reparación hasta el próximo sábado 9 de mayo a las 10:00 a. m.

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El arzobispo de Cali condenó el hecho, señalando que este no es solo un golpe a la comunidad católica, sino una afrenta al patrimonio histórico de todos los caleños. “Cali merece vivir en paz”, dicta el comunicado oficial, mientras líderes culturales piden que caiga todo el peso de la ley sobre el capturado por el daño irreparable a la memoria colectiva de la ciudad.

Por ahora, ‘Rasputín’ permanece bajo custodia policial mientras se adelantan los exámenes que determinen si actuó bajo el efecto de sustancias o si padece trastornos mentales, dadas sus perturbadoras afirmaciones de ser un ente diabólico.

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