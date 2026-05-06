Cali se prepara para un encuentro clave este jueves 7 de mayo en el Hotel Spirito by Spiwak, en un momento donde ser mujer en la capital del Valle parece representar un desafío de supervivencia. Bajo el título de un conversatorio sobre el rol femenino, las lideresas Ana Lucía Pineda y Tatiana Céspedes, moderadas por la senadora Sara Castellanos, pondrán sobre la mesa una realidad que las cifras oficiales ya no pueden ocultar: a pesar de ser mayoría poblacional, las caleñas siguen atrapadas en ciclos de violencia y falta de autonomía.

Sigue a PULZO en Discover

Los datos del DANE y del Observatorio para la Equidad de las Mujeres son contundentes y sirven como telón de fondo para este evento. En una ciudad donde habitan aproximadamente 1,2 millones de mujeres (el 53,5 % de la población), los indicadores de seguridad están en rojo. Solo en el último año se registraron 68 homicidios de mujeres y un volumen abrumador de 4.615 denuncias por violencia intrafamiliar. Lo más preocupante, según los informes, es el incremento en los delitos sexuales, que han escalado hasta su nivel más alto en los últimos cuatro años.

Aunque las autoridades locales sacan pecho por una disminución histórica en los feminicidios —con solo 5 casos reportados en 2025—, el periodismo y los expertos en género advierten que este dato es apenas un espejismo. La baja en feminicidios tipificados no significa una mejora estructural en la seguridad; por el contrario, el aumento en otros delitos violentos sugiere que el entorno sigue siendo hostil para la población femenina. El evento busca precisamente cuestionar por qué, si hay menos feminicidios, las mujeres se sienten más inseguras en las calles y hogares de Cali.

A la crisis de seguridad se suma la “otra pandemia”: la falta de autonomía económica. Durante el encuentro, se discutirá cómo las barreras de acceso al empleo y la carga desproporcionada de trabajo no remunerado en el hogar mantienen a miles de caleñas en la vulnerabilidad. A esto se le añaden problemas de salud pública que no dan tregua, como el embarazo adolescente, que sigue siendo una barrera infranqueable para que las jóvenes terminen su educación y rompan los círculos de pobreza.

Lee También

Las participantes del evento no son ajenas a esta lucha. Sara Castellanos ha centrado parte de su agenda política en visibilizar estas brechas, mientras que Pineda y Céspedes han impulsado iniciativas para que las necesidades de las mujeres sean, por fin, una prioridad en la agenda pública y no solo un tema de campaña. “La construcción de una sociedad más equitativa requiere espacios donde las mujeres no solo participen, sino donde sus voces sean protagonistas”, es una de las premisas que moverá la conversación a partir de las 4:30 p. m..

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.