Si usted pensaba que el futuro de La Guajira estaba enterrado en una mina, piénselo dos veces. El pasado fin de semana, unidades productivas, emprendedores y campesinos se tomaron la Plaza Santander, en San Juan del Cesar, para demostrar que la economía popular es el verdadero motor que puede mover al país.

Sigue a PULZO en Discover

PAS: se entregarán más de 100 al terminar 2026

En un nuevo Encuentro Popular Economías para la Vida del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en La Guajira se inauguró el primer Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) del país. Esta es una estructura diseñada para que el pequeño productor local tenga dónde guardar, procesar y vender sus productos, dejando atrás a los intermediarios.

El director del DPS, Mauricio Rodríguez, señaló que este es el primero de 110 puntos que se entregarán en todo Colombia al finalizar este 2026.

“El agro vive”: mensaje de Petro en La Guajira

El presidente Gustavo Petro enfatizó en la visión de este proyecto. Según el mandatario, el destino de Colombia no puede seguir atado a la extracción de minerales que dañan el ecosistema.

“Podemos decir que el agro de Colombia vive, que ese destino que lo llevaba a su muerte reemplazado por el carbón no va a ser más”, señaló el mandatario ante la multitud asistente a San Juan del Cesar.

El gobierno señala que el propósito de cambiar los camiones de carbón de zonas históricamente mineras como La Guajira o el Cesar, por tractores cargados de comida es un giro de 180 grados necesario para rescatar la dignidad del campo guajiro.

Emprendedores: los protagonistas de la jornada

Más allá de los discursos, los emprendedores, asociaciones y unidades productivas se tomaron el encuentro para mostrar sus emprendimientos y protagonizaron una gran vitrina de productividad para la región, desde artesanías hasta productos agrícolas transformados.

Los emprendedores locales contaron a Pulzo que ven en este encuentro y en el nuevo PAS una oportunidad para crecer económicamente.

“Esta es una gran ayuda para nosotros, porque nos permite dar a conocer nuestros productos en toda la región”, comentaron varios de los asistentes.

Carlos Pescador, emprendedor de Agustín Codazzi de la marca de café orgánico Chamicero, habló de la oportunidad que representa para su empresa poder participar en este tipo de encuentros:

“Somos víctimas de la violencia y nos encontramos aquí representando a nuestro municipio con orgullo. Hemos podido crecer poco a poco con nuestro café orgánico cultivado bajo sombra y nos sentimos contentos de participar”, dijo en entrevista para Pulzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Y es que el problema nunca ha sido la falta de ganas, sino la falta de espacios dignos para negociar. Con los PAS, el Departamento de Prosperidad Social señaló que el objetivo es que el campesino recupere el control de su negocio.

La ‘Ruta del progreso’ de Pulzo irá a varias partes de Colombia

La denominada ‘Ruta del progreso’ se encargará de recorrer varios de los Encuentros Populares Economías para la Vida en diferentes departamentos del país y contar cómo se vive en varios territorios la llegada de los PAS y el encuentro de miles de emprendedores regionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.