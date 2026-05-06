La carrera hacia la Casa de Nariño en 2026 ha empezado a calentar motores, y con ella, los roces entre los aspirantes y los medios de comunicación. En las últimas horas, la reconocida periodista Camila Zuluaga encendió la polémica al revelar un incómodo encuentro que sostuvo con el abogado y hoy candidato presidencial Abelardo De La Espriella. Según el relato de la comunicadora, el intercambio dejó en evidencia una postura de veto directo contra su programa y su labor periodística.

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Zuluaga aprovechó los micrófonos de su espacio radial para contar los detalles de lo sucedido. Según explicó, durante un encuentro casual con el candidato, decidió abordarlo directamente para cuestionarlo sobre su ausencia en los debates y entrevistas de su medio. “Ayer me encontré con Abelardo De La Espriella y le dije ¿cuándo nos va a dar la entrevista?”, narró la periodista. La respuesta de De La Espriella, lejos de ser diplomática, fue tajante: “Me responde que no me va a dar la entrevista a mí ni a nuestro programa”.

Pero el desplante no quedó solo en una negativa personal. Zuluaga denunció que el candidato impartió instrucciones precisas a su equipo de comunicaciones para mantener una barrera absoluta con su mesa de trabajo. Según la periodista, De La Espriella “le da la orden a su jefe de prensa que a nosotros no nos responda”. El argumento del líder político para sostener este bloqueo mediático se basaría en una desconfianza previa sobre el tratamiento que se le daría a sus declaraciones. Al parecer, el candidato teme que en dicho espacio se le califique de “misógino” o que se le “invente algún cuento”, según las palabras que el propio De La Espriella le habría manifestado a Zuluaga.

Ante esta situación, la periodista no guardó silencio y lanzó una dura crítica sobre las implicaciones que este tipo de vetos tienen para el país en un año electoral. Para Zuluaga, la actitud del candidato va en contravía de los pilares fundamentales de la nación. “Eso va en contra de la democracia, de la libertad de expresión y acceso a la información”, sentenció. La comunicadora defendió la importancia de que los candidatos se sometan al escrutinio público en diversos escenarios para que la ciudadanía pueda votar de manera informada.

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“Acá hemos planteado un espacio para que los candidatos respondan y los oyentes conozcan qué es lo que proponen”, explicó Zuluaga, enfatizando que cerrar las puertas a un medio no es una estrategia sana para el debate nacional. Según su postura, “no es democrático de parte de una campaña vetar medios de comunicación”, pues esto limita el derecho de la audiencia a confrontar las ideas de quienes aspiran a ocupar el cargo más importante del país.

El incidente ha generado un debate sobre el rol de la prensa en las elecciones de 2026 y hasta qué punto un candidato puede seleccionar qué micrófonos atender y cuáles ignorar. Mientras la campaña de De La Espriella mantiene su hermetismo frente a ciertos sectores de la prensa, periodistas como Camila Zuluaga insisten en que el acceso a los candidatos es una obligación con los votantes y no un favor personal del político de turno.

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