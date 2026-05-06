Un nuevo escándalo sacude la narrativa de la campaña presidencial de Gustavo Petro tras conocerse los detalles de cómo Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ y conocido como el “zar del contrabando”, logró financiar un vuelo privado para el entonces senador en noviembre de 2021. Felipe Tascón, economista y quien fuera una pieza clave en la avanzada de la campaña en el Valle del Cauca, rompió el silencio en una entrevista con Semana para explicar cómo, a pesar de los protocolos de seguridad, el polémico empresario logró infiltrar la logística del hoy presidente.

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Según el relato de Tascón, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2021, cuando Petro debía desplazarse desde Cali hacia Buenaventura para un evento político. Debido a derrumbes en la zona de Loboguerrero que dificultaban el paso terrestre, líderes locales de la Colombia Humana, entre ellos Leyla Carabalí y Ferney Lozano, informaron que habían gestionado una avioneta para el traslado. Tascón asegura que, cumpliendo con los protocolos de protección, solicitó la matrícula de la aeronave y la empresa propietaria para realizar una verificación exhaustiva.

“Verificamos la información en la Lista Clinton y estaba limpia. No tenía antecedentes”, afirmó Tascón, quien detalló que la revisión técnica fue apoyada por Polo Ávila. Bajo la premisa de que la aeronave pertenecía a una empresa legal y no tenía rastro de actividades ilícitas, se dio el visto bueno para el viaje. Sin embargo, el problema no era la aeronave en sí, sino quién estaba detrás del pago de la factura, un detalle que, según Tascón, les fue ocultado inicialmente bajo la mentira de que la propia empresa aérea había facilitado el vuelo.

La sorpresa estalló al aterrizar en Buenaventura y llegar al hotel Torre Mar. Allí, los miembros de la avanzada fueron abordados por César Valencia, identificado como el enlace directo de ‘Papá Pitufo’. Fue en ese momento cuando Augusto Rodríguez, actual director de la UNP y hombre de máxima confianza de Petro, reconoció a Valencia como el sujeto que ya había intentado penetrar la campaña anteriormente y al cual él mismo le había cerrado las puertas en Bogotá. Rodríguez entró en cólera al ver que, a pesar de sus advertencias, el equipo de Cali había permitido la colaboración económica del contrabandista.

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Ante la gravedad del hallazgo, el entonces candidato Gustavo Petro impartió órdenes inmediatas para desmarcarse del favor recibido. Según Tascón, Petro se negó rotundamente a regresar en la aeronave financiada por Valencia; en su lugar, se le compró un tiquete comercial en la aerolínea Satena para volver a Bogotá. El resto del equipo de seguridad y confianza regresó a Cali por tierra en camionetas, dejando que la avioneta de ‘Papá Pitufo’ retornara vacía a la capital del Valle.

Este episodio ha vuelto a la luz pública luego de que Blu Radio revelara un video del momento exacto en que Petro aborda la avioneta, imágenes que habrían sido captadas por el coronel William Castellanos, entonces jefe de seguridad del candidato. Felipe Tascón ya entregó su versión oficial a la Fiscalía General de la Nación, confirmando que la infiltración fue reconocida por el propio jefe de Estado a comienzos de 2025, calificándola como un intento sistemático del zar del contrabando por obtener beneficios políticos futuros. El caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en la financiación de los eventos regionales durante la precampaña presidencial.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.