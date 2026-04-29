La Fiscalía General de la Nación confirmó el primer capturado dentro del megaoperativo adelantado contra la marca de ropa interior Lili Pink, una investigación que ya deja siete órdenes de captura pendientes y que comienza a salpicar a varias personas, incluidos funcionarios públicos.

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El procedimiento judicial se desarrolló de manera simultánea en 25 departamentos y 52 municipios del país, en lo que las autoridades calificaron como una de las operaciones más grandes contra redes de contrabando y lavado de activos en Colombia.

Según informó la Fiscalía, una persona fue detenida durante las diligencias, mientras continúan los operativos para hacer efectivas otras siete órdenes de captura relacionadas con delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se extendió durante varios años y permitió identificar un presunto entramado empresarial que habría utilizado importadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía al país ocultando su origen real.

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Las autoridades estiman que el esquema investigado podría estar relacionado con un lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, además de un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos. A esto se suma una línea investigativa por contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos en mercancías.

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la presunta participación de funcionarios de la Dian, quienes también figuran entre los imputados y podrían haber facilitado el ingreso irregular de productos al territorio nacional.

(Vea también: Revelan cómo descubrieron presuntas irregularidades en Lili Pink; investigación lleva años)

Qué va a pasar con Lili Pïnk

El fiscal especializado de extinción de dominio, Juan Felipe Cárdenas, explicó que las medidas judiciales afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al grupo empresarial.

Aunque los bienes quedaron bajo proceso de extinción de dominio, la Fiscalía aclaró que los establecimientos continuarán funcionando mientras avanzan las decisiones judiciales, con el fin de proteger el empleo y la operación comercial.

La empresa solicitó a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales preservar la marca y garantizar la estabilidad de los cerca de 3.000 empleos directos que genera en Colombia.

Quiénes son los dueños de Lili Pink

La compañía fue fundada en 2006 por la familia Abadi y logró una rápida expansión gracias a una estrategia de precios accesibles dirigida principalmente a mujeres jóvenes. Posteriormente, en 2015, la marca pasó a manos de la firma internacional Lili Brands, mientras la operación local quedó administrada por Fast Moda S.A.S.

Esa estructura internacional ahora hace parte del análisis judicial, pues las autoridades buscan establecer cómo funcionaba la red corporativa investigada.

Entre tanto, la Fiscalía aseguró que el proceso apenas comienza y que el objetivo es ejecutar las capturas pendientes, esclarecer responsabilidades individuales y determinar el alcance real del presunto entramado ilegal que hoy mantiene bajo la lupa a una de las marcas más reconocidas del comercio colombiano.

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