Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que el Marco Fiscal de Mediano Plazo deja en evidencia el deterioro de las finanzas públicas del Gobierno saliente y constituye un reconocimiento tardío de un problema que, según él, se ignoró durante años.

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Señaló que el país aumentó el gasto por encima de sus capacidades, elevó el endeudamiento y evitó tomar medidas de ajuste oportunas.

Según expuso, la deuda adquirida no desaparece con el cambio de administración y terminará siendo asumida por los colombianos a través de impuestos durante varios años.

Advirtió que para 2027 el pago de intereses podría acercarse a los $84 billones, reduciendo recursos disponibles para sectores como salud, educación, infraestructura y programas sociales.

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También destacó que el propio Gobierno reconoce la necesidad de un ajuste fiscal cercano a los $30 billones, lo que podría traducirse en una nueva reforma tributaria.

Para Mac Master, ese costo recaería sobre hogares, trabajadores y empresas mediante mayores impuestos, menor inversión pública y un crédito más costoso.

Finalmente, sostuvo que el ajuste no debe depender únicamente de los contribuyentes y propuso revisar el tamaño y eficiencia del Estado, eliminar gastos innecesarios y recuperar la disciplina fiscal para evitar trasladar la carga a futuras generaciones.

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