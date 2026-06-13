Por: VALORA ANALITIK

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Gustavo Petro, en medio de polémica por las elecciones de Colombia, sorprendió con una publicación acerca de una de las empresas más reconocidas en el país.

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A través de su cuenta de X, el presidente anunció la liquidación de Air-e, compañía encargada de la distribución y comercialización de energía en el Caribe.

“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, indicó el mandatario en un mensaje en el que abordó la situación energética en esa región del país.

La determinación del jefe de Estado se da a conocer luego de casi dos años de intervención de la empresa por cuenta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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Al respecto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), señaló que la medida promovida por el Gobierno Nacional sería ilegal al ejecutarse sin llegar a una resolución de las deudas.

“Es ilegal, porque como Estado en cabeza de una empresa está debiendo unos recursos muy grandes, tanto al sector eléctrico como a otros acreedores. Ninguna empresa del Estado la puede liquidar debiéndole plata a la gente, o sin llegar a algún acuerdo. Sino sería como no pagar”, explicó Alejandro Castañeda, presidente de la agremiación.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.