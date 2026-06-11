La planta de Goodyear en Yumbo, Valle del Cauca, continuará operando en Colombia luego de que la empresa y el sindicato Sintraincapla alcanzaran un acuerdo que puso fin a una huelga de 92 días, una de las más prolongadas de los últimos años en el sector manufacturero. La negociación también despejó las dudas sobre un eventual cierre de la operación y permitió el reinicio de las actividades productivas.

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El acuerdo fue alcanzado durante la madrugada del 10 de junio, cuando representantes de la compañía y de los trabajadores lograron consenso sobre varios de los puntos que mantenían paralizada la planta desde marzo. Entre ellos figura un incremento salarial del 5,51 % para 2026 y un aumento adicional de dos puntos porcentuales para 2027, según informó El Tiempo.

Con la firma del pacto también se restablecieron los contratos laborales de los empleados que participaron en el cese de actividades. Según explicó Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, comenzó el proceso de levantamiento de los sellos instalados al inicio de la huelga y se activaron las labores de mantenimiento necesarias para reanudar la producción.

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La negociación incluyó la conservación de todos los puestos de trabajo vinculados a la protesta sindical. Además, contempla el reconocimiento de salarios durante el periodo en que permanecieron suspendidas las operaciones, uno de los aspectos que formó parte de la discusión entre las partes.

Qué acordaron Goodyear y el sindicato

El conflicto laboral comenzó el 10 de marzo luego de que no prosperaran las conversaciones sobre el nuevo pliego de peticiones presentado por los trabajadores.

De acuerdo con voceros sindicales, la compañía planteó modificaciones a la convención colectiva que incluían congelación salarial y ajustes a beneficios extralegales, propuestas que fueron rechazadas por los empleados.

Tras varios meses de negociaciones y con acompañamiento del Ministerio del Trabajo, las partes alcanzaron un acuerdo que, según el sindicato, mantiene vigentes los derechos salariales, prestacionales y sindicales contemplados en la convención colectiva.

La reactivación de la planta también representa el retorno de una operación con fuerte orientación exportadora. Según explicó el presidente de Sintraincapla, cerca del 80 % de la producción fabricada en Yumbo tiene como destino el mercado norteamericano, mientras que el resto se comercializa en Colombia.

Más de 1.300 empleos seguirán vinculados a la operación de Goodyear

Uno de los principales efectos del acuerdo es la continuidad de cientos de puestos de trabajo que permanecían en incertidumbre durante el conflicto. La reanudación de actividades garantiza la conservación de 373 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos relacionados con la operación de la planta vallecaucana, de acuerdo con información citada por el rotativo.

Durante las semanas de huelga circularon versiones sobre una posible salida de Goodyear del país. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre la multinacional y los trabajadores permitió mantener activa la operación industrial en Yumbo y despejó los temores sobre el futuro de una de las plantas más importantes de la compañía en la región.

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