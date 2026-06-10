Cepeda fue claro al responder una duda que tienen miles de colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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“No vamos a estatizar. Nadie ha planteado como modelo, como forma de avanzar en el modelo económico, la nacionalización. No ha sido en ningún momento un planteamiento hecho desde mi campaña. Dicho eso, estamos por un modelo de capitalismo diverso con un fuerte componente social. Ese es el modelo económico que ha defendido este gobierno y que defenderemos”, apuntó en diálogo con Caracol Radio.

Cepeda también fue directo con el tema del fracking, que ha levantado tanta controversia y que es rechazado por el Gobierno Nacional actual. El candidato le cerró la puerta a ese negocio en el país si gana las elecciones.

“Fracking en mi gobierno no habrá. Lo voy a decir con claridad. Ya tenemos condiciones climáticas de inclemencia que van a hacer que nuestro territorio tenga problemas de agua. Las represas podrían descender, los embalses. La propuesta del fracking es suicida. A un incendio uno no le echa gasolina para apagarlo”, apuntó Cepeda en esa emisora.

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Cepeda rechazó una de las condiciones planteadas por De la Espriella para participar en un debate presidencial: incluir también a las fórmulas vicepresidenciales.

Cepeda aseguró que el debate debe darse únicamente entre ambos aspirantes, sin intermediarios, y le pidió a su rival “dejar de ocultarse” detrás de su fórmula, el exministro José Manuel Restrepo. Según el candidato del oficialismo, los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.

La discusión refleja una de las estrategias de campaña del abelardismo en segunda vuelta, donde Restrepo ha tomado protagonismo como la cara más moderada y técnica del proyecto político.

Mientras tanto, De la Espriella insiste en que el debate debe incluir también a los vicepresidentes, argumentando que el país necesita escuchar todas las voces de las fórmulas.

Ambas campañas ya designaron compromisarios para negociar las reglas del eventual encuentro. Cepeda escogió al representante Gabriel Becerra y a su asesora Gabriela Parra, mientras que De la Espriella nombró a Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, integrantes de su círculo más cercano.

Además, Cepeda propuso a RTVC, Noticias RCN y Noticias Caracol como posibles organizadores del debate presidencial.

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