La primera vuelta presidencial no solo dejó movimientos en las campañas políticas. También produjo cambios dentro de algunas entidades del Estado. Uno de ellos ocurrió en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato presidencial Iván Cepeda, presentó su renuncia después de haber permanecido más de seis años en un cargo de alto nivel dentro de la entidad.

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La información fue confirmada a Semana por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que informó que Rueda dejó su puesto como asesora pocas horas después de la jornada electoral en la que Abelardo de la Espriella se impuso en primera vuelta y avanzó al balotaje frente a Cepeda.

La salida de Pilar Rueda llamó la atención porque se produjo en plena campaña presidencial y después de varios años de permanencia en una de las instituciones más importantes creadas tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

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Rueda había llegado a la JEP el 6 de marzo de 2018, cuando comenzaba a operar el sistema de justicia transicional. Allí se desempeñó como asesora de la Unidad de Investigación y Acusación y además tuvo responsabilidades relacionadas con la incorporación del enfoque de género dentro de los procesos de la entidad.

Sin embargo, como ella, muchos funcionarios del Gobierno están renunciando para poder salir a hacer campaña por el candidato del Pacto Histórico abiertamente. Los dolorosos -para ellos- resultados de la primera vuelta obligó a que muchas personas dejen los puestos que han tenido en los últimos cuatro años y salgan a hacer campaña por Iván Cepeda. Hasta el momento, a Pilar no se le ha visto en ningún acto público, pero no se descarta que así suceda en los próximos días.

Quién es Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda

Aunque el nombre de Pilar Rueda no suele aparecer con frecuencia en la agenda pública, se trata de una figura con amplia trayectoria en temas de derechos humanos, atención a víctimas y políticas para mujeres.

Antes de llegar a la JEP había trabajado en entidades como la Defensoría del Pueblo, donde participó en programas relacionados con la protección de niños, jóvenes y mujeres. También desarrolló labores para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y diferentes iniciativas vinculadas con derechos humanos.

Su perfil ganó relevancia nacional durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Allí hizo parte de la Subcomisión de Género, una instancia creada para incluir enfoques diferenciales dentro del acuerdo final.

En su momento, el propio Iván Cepeda explicó que la participación de Pilar Rueda en ese proceso respondió a una solicitud tanto de representantes del Gobierno como de la delegación de las Farc, debido a su experiencia en temas de género y violencia sexual.

Sin embargo, su presencia en la JEP también generó cuestionamientos políticos. Algunos sectores consideraron que podía existir una situación de conflicto de interés debido al papel de Iván Cepeda como senador, defensor del acuerdo de paz y una de las figuras más visibles del respaldo político a la justicia transicional.

Uno de quienes planteó críticas fue el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, quien aseguró públicamente que Rueda percibía ingresos cercanos a los 20 millones de pesos mensuales dentro de la entidad. Aunque sus defensores han respondido que su nombramiento obedeció a su experiencia profesional y no a su relación con el dirigente político.

La renuncia se produce además en un momento decisivo para la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien busca remontar la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella en la primera vuelta.

Pilar Rueda e Iván Cepeda contrajeron matrimonio en 2014 y desde entonces han compartido espacios relacionados con la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto y la implementación del acuerdo de paz.

Antes de esa relación, Cepeda estuvo vinculado sentimentalmente con Claudia Girón, psicóloga con quien compartió una etapa importante de su vida política y personal durante los años posteriores al asesinato de su padre, el dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas.

Ahora, con la salida de Pilar Rueda de la JEP, termina una etapa de más de seis años dentro de la justicia transicional, justo cuando su esposo enfrenta el mayor desafío político de su carrera: disputar la Presidencia de la República en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años.

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