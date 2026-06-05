Luego de la primera vuelta, que se llevó a cabo hace unos días en el país, los seguidores de ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta se han comenzado a manifestar en las calles de las distintas ciudades para expresarles su apoyo, recordando que será una contienda entre Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda.

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Estos dos candidatos representan la extrema polarización que hay actualmente en Colombia, puesto que Iván Cepeda es el candidato del oficialismo, que le daría continuidad a lo hecho por Gustavo Petro, mientras que su rival es la muestra de la extrema derecha, que le daría un giro total a lo que ha venido pasando en los últimos cuatro años.

Por eso es que los candidatos necesitan jalar más seguidores, ya que cada voto va a ser importante de cara a esa lucha en las urnas que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio.

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Ahora, eso muchas veces tiene afectaciones en la movilidad, puesto que los seguidores se presentan en las calles y perjudican el flujo vehicular en las grandes ciudades.

Este viernes, 5 de junio, por ejemplo, la carrera séptima, en Bogotá, ha tenido afectaciones debido a un grupo de personas que salieron a las calles a expresarle su apoyo al candidato del oficialismo.

Tal como se puede ver en las imágenes compartidas en las redes sociales, este grupo avanza en sentido sur-norte, dejando por momentos paso por un carril y otras veces, cerrando toda la vía. Estos son los videos y las imágenes de la situación:

#GestiónDelTráfico [03:34 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan por la Carrera 7 con calle 64, sentido Norte – Sur, generando afectación vial en la calzada. 👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona. https://t.co/ZxngOhAzaW pic.twitter.com/1wRc3oOiCZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 5, 2026

#BOGOTÁ | Retrasos en la movilidad en Chapinero por una movilización que ocupa parte de la carrera 7 con calle 70. pic.twitter.com/aSwK52UI1V — Pulzo (@pulzo) June 5, 2026

#GestiónDelTráfico [03:16 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta manifestación y avanza por la Calle 72 con Carrera 13, sentido Norte – Sur, generando afectación vial en un carril de la calzada. 🟡Rutas alternas: Av. Circunvalar y NQS. 👮Agentes Civiles gestionan el tráfico. pic.twitter.com/UbDSnN04AZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 5, 2026

(Ver también: Problemas para llegar al aeropuerto El Dorado (Bogotá): calle 26 está bloqueada por protestas)

De esta manera, las autoridades recomiendan que aquellos que vayan en esta dirección, busquen vías alternas para no quedar estancadas en el tráfico ocasionado por este grupo que le está expresando su apoyo a Iván Cepeda.

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