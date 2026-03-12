Las movilizaciones de docentes en Bogotá provocaron complicaciones de movilidad en la calle 26. Las protestas hacen parte del paro distrital de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Educadores.

Según reportó el sistema Transmilenio hacia las 12:40 del mediodía, las manifestaciones avanzaban por la troncal de la calle 26, causando afectaciones en la operación del sistema y en la movilidad general del sector. De acuerdo con el reporte oficial, 23.321 usuarios resultaron afectados por las alteraciones en el servicio.

Protestas de profesores en Bogotá: qué pasa con Transmilenio

Debido a la presencia de manifestantes en el corredor, los servicios troncales tuvieron que implementar operaciones de contraflujo entre la estación Corferias y la avenida Rojas, en sentido oriente–occidente.

En el sentido contrario, occidente–oriente, el paso de los buses se mantuvo con normalidad.

El sistema también informó que se habilitó nuevamente la estación Ciudad Universitaria, mientras que varias estaciones continúan fuera de operación debido a la protesta.

Las estaciones que permanecen cerradas son:

El Tiempo

Salitre Greco

CAN

Gobernación

Quinta Paredes

Corferias

Además, varias rutas del componente TransMiZonal tuvieron que hacer desvíos en el corredor para evitar las zonas donde avanzan las movilizaciones.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

