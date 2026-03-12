Escrito por:  Redacción Bogotá
Una complicada situación de movilidad se registra en la mañana de este jueves 12 de marzo en el norte de Bogotá. Un grave accidente de tránsito entre un tractocamión y un bus del SITP, según información de Blu Radio, mantiene bloqueada la Autopista Norte con calle 182, en sentido sur-norte, justo frente al centro comercial Panamá.

El siniestro, ocurrido entre las 5:50 a. m. y las 6:00 a. m., dejó el vehículo de carga atravesado, ocupando tres carriles de la calzada. A través de redes sociales, usuarios reportan una congestión vehicular masiva que afecta a quienes intentan salir de la capital hacia municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá (Cundinamarca).

Lo complicado de esta situación es que el tractocamión quedó atravesado en la Autopista Norte, ocupando casi los 4 carriles y colapsando el tránsito de los carros particulares, buses, rutas escolares, vehículos de carga y motos que transitan diariamente por allí durante la hora pico.

Las autoridades confirmaron que no hay heridos por este choque simple. Sin embargo, hasta el momento, no hay fluidez en el tránsito de la capital y empieza a afectar no solo a quienes salen de Bogotá, sino también a quienes entran.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad aseguró que ya hay agentes civiles en el lugar para apoyar la gestión del tráfico y tratar que el transporte no sea tan traumático para conductores y pasajeros que esperan llegar a sus trabajos, clases y citas a tiempo.

Ante la magnitud del trancón, el periodista Néstor Morales se refirió al hecho y aclaró que el movimiento vial no se mueve y lo calificó como un “bloqueo total“, en la emisora Blu Radio.

Noticia en desarrollo…

