Una complicada situación de movilidad se registra en la mañana de este jueves 12 de marzo en el norte de Bogotá. Un grave accidente de tránsito entre un tractocamión y un bus del SITP, según información de Blu Radio, mantiene bloqueada la Autopista Norte con calle 182, en sentido sur-norte, justo frente al centro comercial Panamá.

El siniestro, ocurrido entre las 5:50 a. m. y las 6:00 a. m., dejó el vehículo de carga atravesado, ocupando tres carriles de la calzada. A través de redes sociales, usuarios reportan una congestión vehicular masiva que afecta a quienes intentan salir de la capital hacia municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá (Cundinamarca).

Lo complicado de esta situación es que el tractocamión quedó atravesado en la Autopista Norte, ocupando casi los 4 carriles y colapsando el tránsito de los carros particulares, buses, rutas escolares, vehículos de carga y motos que transitan diariamente por allí durante la hora pico.

#BOGOTÁ. Se presenta novedad vial en la localidad de Usaquén, Autopista Norte con calle 182, sentido Sur-Norte, por tractocamión atravesado, que, al parecer choco con otro vehículo, ocupando tres carriles de la calzada. Bastante congestión vehicular en la zona. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/xULgKUaQRk — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 12, 2026

Las autoridades confirmaron que no hay heridos por este choque simple. Sin embargo, hasta el momento, no hay fluidez en el tránsito de la capital y empieza a afectar no solo a quienes salen de Bogotá, sino también a quienes entran.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad aseguró que ya hay agentes civiles en el lugar para apoyar la gestión del tráfico y tratar que el transporte no sea tan traumático para conductores y pasajeros que esperan llegar a sus trabajos, clases y citas a tiempo.

#GestiónDelTrafico | Nuestros agentes Civiles apoyan la gestión del tráfico en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, en donde se registró un siniestro múltiple en horas de la madrugada el cual ya fue atendido por unidades de @TransitoBta. pic.twitter.com/R7esv2VtOO — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026

Ante la magnitud del trancón, el periodista Néstor Morales se refirió al hecho y aclaró que el movimiento vial no se mueve y lo calificó como un “bloqueo total“, en la emisora Blu Radio.

Noticia en desarrollo…

