La misteriosa desaparición de Christopher Waid Parada Bernal, un joven de apenas 14 años, ha causado una profunda conmoción en el suroccidente de Bogotá y Pulzo tuvo acceso a un video de seguridad, el último del joven antes de que se le perdiera el rastro.

#ATENCIÓN 🚨| Christopher Waid Parada fue visto por última vez saliendo de su casa en el barrio Brasilia de la localidad de Bosa el pasado 10 de marzo. Su familia pide ayuda para encontrarlo; vestía una chaqueta negra, camisa blanca, sudadera gris y sandalias. pic.twitter.com/ATuaWULztA — Pulzo (@pulzo) March 11, 2026

El caso, que mantiene en vilo a los habitantes del barrio Brasilia (ver mapa), en Bosa Chicala, presenta matices inquietantes que han obligado a las autoridades a intensificar las labores de búsqueda desde que se perdió su rastro el pasado martes 10 de marzo de 2026.

Christopher mide 1,63 metros, es de contextura delgada, tiene ojos color café y cabello castaño. En los videos de seguridad recopilados por la familia, se observa que al momento de salir vestía una chaqueta negra, camisa blanca, pantalón de sudadera gris y chanclas. La familia ha habilitado la línea telefónica 300 7106739 para recibir cualquier información verídica que ayude a dar con su paradero.

Lamentablemente, en medio del dolor, el padre denunció que personas inescrupulosas han intentado aprovecharse de la tragedia haciendo llamadas extorsivas.

Carlos Parada, padre del adolescente, relató en una entrevista exclusiva que la última vez que vieron a su hijo fue cuando salió de su hogar, ubicado en el barrio Brasilia de Bosa Chicala, alrededor de las 6:20 de la tarde.

La alarma se encendió una hora después, cuando el progenitor regresó a la vivienda y se encontró con una escena perturbadora en la habitación del menor de edad.

Según el testimonio del padre, el cuarto de Christopher estaba completamente desordenado y con indicios de que el joven atravesaba una fuerte crisis emocional.

El hallazgo de papeles quemados y ciertos mensajes escritos sugieren, según la familia, que el adolescente pudo haber tenido intenciones de autolesionarse. Ante esta situación devastadora, Carlos Parada acudió de inmediato a sus familiares más cercanos en el sector, una tía y una abuela del menor, para intentar localizarlo sin éxito.

Al revisar los dispositivos del joven, quien cursa noveno grado en el colegio Bosa Porvenir, el padre descubrió que, aunque no utilizaba redes sociales convencionales, mantenía conversaciones de WhatsApp con contenidos alarmantes.

Entre los hallazgos se encuentran audios donde se escuchan frases de desesperación y la existencia de una relación sentimental que la familia desconocía. Un audio en particular, donde alguien menciona que la situación se había salido de control, es lo que más inquieta a los investigadores en este momento.

A pesar de estos ataques, la denuncia formal ante la Policía y la Fiscalía General de la Nación sigue activa este miércoles 11 de marzo. Las autoridades solicitan a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento del menor para poner fin a esta angustiante incertidumbre.

¿Cómo reportar un desaparecido en Bogotá?

Reportar la desaparición de una persona en Bogotá requiere una acción inmediata y coordinada con las autoridades. No es necesario esperar 72 horas para denunciar; el tiempo es el factor más crítico para localizar a alguien con vida. La ruta de atención inicia con la comunicación directa con los servicios de emergencia para activar los protocolos de búsqueda.

Para ejecutar el reporte de manera efectiva, se deben seguir estos pasos fundamentales:

Línea de Emergencias 123: llamar inmediatamente para informar la situación. La policía activará un plan de búsqueda preliminar en la zona y rastreará cámaras de seguridad cercanas.

La policía activará un plan de búsqueda preliminar en la zona y rastreará cámaras de seguridad cercanas. Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): acudir a cualquier Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. Este mecanismo legal obliga a las instituciones a iniciar diligencias de localización sin trámites burocráticos.

acudir a cualquier Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. Este mecanismo legal obliga a las instituciones a iniciar diligencias de localización sin trámites burocráticos. Medicina Legal y SIRDEC: verificar el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Esto permite cruzar datos con ingresos en hospitales y morgues a nivel nacional.

Suministro de datos: entregar fotografías actuales, descripción de la ropa, señas particulares como tatuajes o cicatrices y antecedentes de salud o amenazas previas.

Es vital no recurrir únicamente a redes sociales, ya que la denuncia formal es la única que moviliza los recursos técnicos del Estado. Si el desaparecido es un menor de edad, el ICBF también debe ser notificado para garantizar la protección de sus derechos.

