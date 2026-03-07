Hay angustia entre los seres queridos de Carmenza Carolina Cotes Robayo, una mujer que desapareció durante la madrugada de este sábado 7 de marzo, luego de haber pasado una noche con amigos en la Zona T de Bogotá. Según relatos, la mujer fue vista por última vez en la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 42.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Últimas pistas de David Acosta, ingeniero que desapareció en la zona T (Bogotá): hay video)

Una amiga detalló en la F. M. que ambas fueron a un reconocido bar del sector, pero que tuvieron un problema allí porque no les permitieron el ingreso. Por ello, se dirigieron hacia la calle 80, cerca de la popular zona de entretenimiento nocturno, y se encontraron con otro grupo de amigos para pasar la noche del viernes 6 de marzo en otro establecimiento.

Una vez estuvieron en el otro bar, las personas que acompañaban a la mujer estuvieron allí hasta horas de la madrugada. Después, todos decidieron por tomar caminos distintos, incluida la mujer desaparecida y su colega.

“Yo me vine en un Uber con otras personas y ella se fue para su casa”, agregó en La F. M. la mujer que estaba con Carmenza Carolina Cotes.

(Lea también: Mamá de David Acosta, el ingeniero que desapareció en la zona T (Bogotá), reveló nueva y alarmante pista)

La preocupación se dio cuando amaneció, ya que la fuente de la radio citada contó que no sabían nada de la desaparecida, ya que nunca llegó a su destino y no contestó mensajes. “Esta mañana fue cuando nos dimos cuenta de que nunca apareció”, detalló

En horas de la tarde, una usuaria de Twitter identificada como ‘Marce’ Tabares respondió a la noticia de La F. M. y aseguró que a la mujer ya la habían localizado y se encontraba bien. No obstante, aún no hay información oficial al respecto.

Carmenza Carolina ya fue localizado y se encuentra bien 🙏🙏 @lafm https://t.co/S8uoQfesI7 — Marce Tabares 🐶 (@Marce_Tabares) March 7, 2026

Las desapariciones de personas en Bogotá y el resto de Colombia siguen causando angustias, principalmente porque deja en evidencia el problema de seguridad que hay para ciudadanos que quieren pasar una noche de diversión y no tienen la certeza de regresar a su casa. Un caso similar fue el de David Acosta, un ingeniero de 27 años a quien también se le perdió el rastro en la Zona T.

Un suplicio parecido fue el que sufrió Diana Ospina, quien agarró un taxi al salir de Theatron, popular discoteca de Chapinero, y desapareció durante casi dos días. Ella fue víctima de paseo millonario, en el que perdió varios objetos valiosos.

* Pulzo.com se escribe con Z