La incertidumbre crece en Bogotá tras cumplirse cinco días de la extraña desaparición de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de 27 años de quien se perdió el rastro en la madrugada del pasado primero de marzo. Los últimos detalles del caso, conocidos recientemente por su familia y autoridades, revelan movimientos captados en video y una conversación que añade misterio a su paradero.

Según las grabaciones de seguridad recolectadas hasta ahora, Acosta fue visto por última vez saliendo de un casino en la Zona T, al norte de la capital, pasadas las 3:00 a. m. Testigos que se han comunicado con los allegados del joven aseguran que caminaba con total normalidad, sin signos aparentes de haber consumido licor en exceso. Las cámaras le siguieron el rastro caminando solo hasta la carrera 15, punto donde se pierde cualquier señal de su rumbo.

Un elemento clave en la investigación es la última comunicación que David Felipe sostuvo con su hermano, Daniel. En el diálogo, el joven ingeniero le comentó que se dirigía a comprar camisas y trajes formales, pues en su trabajo le estaban exigiendo un código de vestimenta más estricto. “Ya no me dejan ir de sport”, fue una de sus últimas frases, lo que refuerza la tesis de la familia de que el hombre estaba plenamente consciente y enfocado en sus responsabilidades laborales al momento de desaparecer.

A la angustia por la desaparición se suma un componente peligroso: la familia ha reportado recibir constantes llamadas de supuestos captores que exigen grandes sumas de dinero a cambio de su liberación. No obstante, las autoridades no han confirmado que se trate de un secuestro real, y los allegados temen que personas inescrupulosas estén intentando sacar provecho económico del dolor ajeno.

Cuáles son las pistas que se tienen de David Acosta en Bogotá

Vestimenta: tenis blancos, camiseta negra y pantalón de sudadera azul rey.

Rasgos físicos: contextura atlética, cabello negro, estatura de 1.74 metros.

Contacto: si tiene información, puede comunicarse a los números 3103235341 o 3223591292.

