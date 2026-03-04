La abogada Marla Gutiérrez contó que fue víctima de un robo dentro de Mallplaza, en la carrera 30 (avenida NQS) con calle 19 de Bogotá. La víctima también aseguró que funcionarios del centro comercial tuvieron irregularidades para atender el caso, por lo que el recinto se refirió a la situación.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de febrero, cuando Gutiérrez, según narró, se dirigía del Homecenter al Ikea que quedan dentro de la edificación. En ese trayecto, la mujer sufrió un cosquilleo en el que los amigos de lo ajeno, le sacaron el celular. Sin embargo, su molestia se dio por una supuesta negativa en el lugar para ver las grabaciones de seguridad.

Ayer me asaltaron en MALL PLAZA NQS, el Centro Comercial me negó ayuda, no nos dejó ver las cámaras para identificar a los delincuentes impidiendo que el Gaula pudiera identificarlos y recuperar mis pertenencias.@MallplazaCo su actitud sospechosa y protectora de delincuentes me… — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) March 4, 2026

¿Qué dijo Mallplaza por el robo a abogada dentro del centro comercial?

Frente a los señalamientos de que no se permitió la actuación adecuada de la Policía, el centro comercial de Bogotá aseguró a Pulzo que activó los protocolos de seguridad una vez conoció el caso. A su vez, manifestó que se puso a disposición de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Mallplaza mantiene total apertura para apoyar a las autoridades correspondientes y avanzar de forma conjunta en las acciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido… desde el primer momento que se conoció el incidente se activaron los protocolos de seguridad del centro comercial”, agregó el recinto en su respuesta a Pulzo.

No obstante, no se tiene claridad sobre el otro señalamiento que hizo la abogada. Marla Gutiérrez aseguró que, al momento de poner la queja para acceder a las cámaras, la funcionaria que firmó el documento lo hizo con datos falsos.

“¿Por qué no permitieron la identificación de los ladrones para que el Gaula pudiera recuperar mis partencias?”, añadió la víctima.

Que me responda @MallplazaCo: ¿Por qué sus funcionarios me dieron datos falsos cuando radiqué la queja para poder acceder a las cámaras?

¿Por qué no permitieron la identificación de los ladrones para que el Gaula pudiera recuperar mis partencias?

Ya puse esto en conocimiento de… pic.twitter.com/ib4dG65gFW — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) March 4, 2026

Hasta la Secretaría de Seguridad de Bogotá tomó cartas en el asunto y aseguró que convocó a la gerencia del Mallplaza para definir cómo la Policía puede verificar las grabaciones en caso de que se denuncie un robo dentro del centro comercial.

