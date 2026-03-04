Momentos de angustia se vivieron en el sector de Hayuelos, en la localidad de Fontibón, luego de que residentes encontraran restos humanos abandonados en vía pública.

De acuerdo con información preliminar conocida por el medio digital ‘Gato Noticias’, el hallazgo se produjo en una esquina donde habitualmente los vecinos depositan bolsas con residuos domésticos.

Una habitante del sector, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató que salió a dejar la basura cuando notó una maleta sospechosa junto a varias bolsas plásticas. Según su testimonio, el equipaje tenía una forma inusual que parecía corresponder a una figura humana.

Ante la extraña escena, decidió alertar a las autoridades. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía confirmaron que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, al parecer un hombre.

Fuentes oficiales indicaron que dentro de las bolsas y la maleta fueron encontradas varias piezas esqueléticas desmembradas, lo que aumentó la conmoción entre los habitantes del sector, considerado uno de los más importantes de la zona.

El área fue acordonada mientras unidades de Policía Judicial adelantaban la inspección técnica y el levantamiento de los restos, que serán sometidos a estudios forenses para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Las autoridades trabajan para establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar y quiénes estarían detrás de este hecho que generó temor entre la comunidad.

El caso se suma a los recientes episodios de violencia registrados en distintas zonas de la capital y permanece bajo investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

