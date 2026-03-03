El misterio detrás de la muerte del profesor Neill Felipe Cubides Ariza empieza a despejarse. A 40 días de su desaparición, la Fiscalía ya tiene en la mira a dos hombres que serían los responsables del crimen que conmocionó a Bogotá.

Nuevos detalles revelan que la noche del 15 de enero, tras salir de la Clínica del Country, el docente no tomó un taxi como se creía inicialmente. Cámaras de seguridad muestran que abordó un vehículo particular azul, presuntamente solicitado por una aplicación de transporte.

Las millonarias transacciones del horror Mientras su familia lo buscaba desesperadamente, los delincuentes vaciaban sus cuentas. Se registraron tres movimientos bancarios entre la 1:25 a. m. y la 1:51 a. m. en el sector de Venecia (Tunjuelito):

Una por 2 millones de pesos.

Otra por 4 millones de pesos.

Una última por 250.000 pesos.

La investigación arroja una inconsistencia macabra: si la última transacción fue a la 1:51 a. m. en el sur de la ciudad, los tiempos de traslado no coinciden con el hallazgo del cuerpo en Usme, el cual fue reportado a las 2:00 a. m. luego de que un transeúnte alertara sobre un incendio en una zona boscosa. Esto sugiere que el profesor pudo estar retenido más de tres horas antes de su trágico final.