El misterio detrás de la muerte del profesor Neill Felipe Cubides Ariza empieza a despejarse. A 40 días de su desaparición, la Fiscalía ya tiene en la mira a dos hombres que serían los responsables del crimen que conmocionó a Bogotá.
Nuevos detalles revelan que la noche del 15 de enero, tras salir de la Clínica del Country, el docente no tomó un taxi como se creía inicialmente. Cámaras de seguridad muestran que abordó un vehículo particular azul, presuntamente solicitado por una aplicación de transporte.
Las millonarias transacciones del horror Mientras su familia lo buscaba desesperadamente, los delincuentes vaciaban sus cuentas. Se registraron tres movimientos bancarios entre la 1:25 a. m. y la 1:51 a. m. en el sector de Venecia (Tunjuelito):
- Una por 2 millones de pesos.
- Otra por 4 millones de pesos.
- Una última por 250.000 pesos.
La investigación arroja una inconsistencia macabra: si la última transacción fue a la 1:51 a. m. en el sur de la ciudad, los tiempos de traslado no coinciden con el hallazgo del cuerpo en Usme, el cual fue reportado a las 2:00 a. m. luego de que un transeúnte alertara sobre un incendio en una zona boscosa. Esto sugiere que el profesor pudo estar retenido más de tres horas antes de su trágico final.
El análisis cronológico de las autoridades sugiere que el profesor estuvo retenido más de tres horas. Si salió de la clínica sobre las 10:00 p. m. y las transacciones terminaron cerca de las 2:00 a. m. en el sur de Bogotá, hubo un tiempo muerto de tortura o presión. Lo más perturbador es el hallazgo del cuerpo: ocurrió en la zona rural de Usme (vereda Los Soches) a las 2:00 a. m., casi al mismo tiempo que se hacía la última compra en Venecia.
Esto indicaría que los asesinos podrían haberse dividido o que el cuerpo fue abandonado e incinerado (un transeúnte alertó de un incendio) mientras se terminaban de ejecutar los robos. La Fiscalía espera que la captura de los dos sospechosos identificados aclare si el conductor de la aplicación fue cómplice o víctima, y quiénes son los autores materiales de este crimen que hoy tiene a la comunidad académica de luto.
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
