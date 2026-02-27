La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que Sergio Daniel Gómez Ospina apareció sano y salvo luego de que se activara una alerta por su desaparición, reportada en horas de la madrugada de este viernes 27 de febrero.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Pillaron a ladrón tratando de robar carro en Bogotá y le dieron paliza; lo dejaron rojo del dolor)

Según informó la entidad a través de sus redes sociales, el joven fue encontrado en un hotel y será entrevistado por el Gaula de la Policía de Bogotá, con el fin de documentar las razones de su ausencia y establecer si fue víctima de algún delito.

Las autoridades indicaron que, por ahora, no se ha confirmado que haya existido un hecho criminal, aunque el caso sigue en proceso de “determinar si fue víctima de un delito”.

Lee También

Sergio Daniel Gómez Ospina apareció en un hotel. El GAULA de @policiabogota lo entrevistará para documentar las razones de su ausencia y determinar si fue víctima de un delito. El equipo #AIDE de @SeguridadBOG seguirá en contacto con el y sus familiares para orientar las… pic.twitter.com/jo6iW9v46S — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 28, 2026

Así fue la alerta por desaparición de Sergio Daniel Gómez

Horas antes de confirmar su aparición, la Secretaría de Seguridad había informado que hacia las 3:30 de la tarde recibió una alerta sobre la desaparición de Sergio Daniel Gómez Ospina.

Desde ese momento, el Gaula inició la recolección de material técnico y entrevistas, mientras que se activó el mecanismo de búsqueda activa en la red hospitalaria. De manera paralela, se mantuvo contacto permanente con familiares y allegados para estructurar información clave que permitiera dar con su paradero en el menor tiempo posible, hecho que finalmente sucedió.

Incluso, las autoridades habían pedido apoyo ciudadano y habilitado la Línea 165 y un número directo del Gaula Bogotá para recibir información.

Tras confirmarse su aparición, la Secretaría de Seguridad agradeció a la ciudadanía por la colaboración durante la alerta de búsqueda activa.

* Pulzo.com se escribe con Z