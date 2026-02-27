La tarde de este jueves 26 de febrero, la movilidad en el suroccidente de Bogotá se vio seriamente afectada por una emergencia en la infraestructura vial. La Secretaría de Movilidad informó, a través de sus canales oficiales, el cierre total de la calle 3 con carrera 56, en el barrio Galán, debido a un grave hundimiento de la capa asfáltica.

El tamaño de la oquedad ha encendido las alarmas entre los habitantes y conductores del sector. Según los reportes ciudadanos y las imágenes difundidas en redes sociales, la dimensión del hueco es de tal magnitud que, en comparación con una motocicleta, el vehículo podría caer completamente en su interior. Este hecho representa un riesgo inminente para la seguridad de los actores viales y los residentes de esta zona de la localidad de Puente Aranda.

La preocupación de la comunidad radica en los antecedentes del sector. Los vecinos recordaron que hace casi cuatro años se presentó la aparición de un hueco a pocos metros, lo que en su momento desencadenó la fractura de un puente sobre la calle tercera, afectando a cientos de personas.

[06:40 p.m.] #GestiónDelTráco | Se realiza cierre vial en la localidad de Puente Aranda, por hundimiento de la capa asfáltica en la Calle 3 con carrera 56. Grupo guía apoya la realizan gestión de tráfico. ⚠️Conduce con cuidado atendiendo las recomendaciones del personal en vía. pic.twitter.com/gg8pHHGI6f — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026

Ante la situación, los habitantes exigen a las autoridades distritales que hagan un estudio técnico serio y profundo. Argumentan que el problema resurge con cada temporada de lluvias y solicitan una solución de fondo que evite una emergencia mayor en la infraestructura del barrio, pues el hueco apareció nuevamente cerca de un puente.

¿Dónde denunciar huecos en Bogotá?

Los ciudadanos en Bogotá cuentan con diversas herramientas institucionales para reportar el mal estado de la malla vial y solicitar la intervención de las autoridades competentes. Si usted ha identificado un daño que afecta la movilidad en su sector, es fundamental tener clara la ubicación exacta (dirección y barrio) del sitio que requiere la reparación para agilizar el proceso.

Existen tres vías principales para hacer este reporte de manera oficial:

Portal Bogotá: la plataforma digital del Distrito permite radicar peticiones y reportes ciudadanos sobre el estado de las vías.

la plataforma digital del Distrito permite radicar peticiones y reportes ciudadanos sobre el estado de las vías. Gobierno Abierto: a través de esta aplicación o su sitio web, los usuarios pueden registrar incidencias en la infraestructura de la ciudad.

a través de esta aplicación o su sitio web, los usuarios pueden registrar incidencias en la infraestructura de la ciudad. Unidad de Mantenimiento Vial (UMV): los ciudadanos pueden contactar directamente a esta entidad, encargada de ejecutar las obras de parcheo y rehabilitación.

Al realizar el reporte, se recomienda adjuntar información precisa para que las brigadas de intervención puedan programar las visitas técnicas y priorizar los arreglos en las diferentes localidades.

