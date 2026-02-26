Un emblema de la gastronomía y el turismo en el centro del país está en la cuerda floja. El restaurante Pizza Nostra, que durante casi tres décadas ha operado en el emblemático sector del Pozo de Donato, podría apagar sus hornos definitivamente debido a un fuerte rifirrafe jurídico y económico que involucra a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y a la Cámara de Comercio, según informó El Tiempo.

La controversia estalló tras un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que reportó un hallazgo fiscal alarmante. Según el ente de control, en los últimos cinco años se habrían dejado de percibir cerca de 1.000 millones de pesos por concepto de canon de arrendamiento del inmueble donde funciona la pizzería.

El contrato, que inicialmente se pactó por un millón de pesos mensuales y recientemente subió a seis millones, es calificado por algunos sectores como “insignificante” dada la importancia turística y arqueológica del predio. No obstante, la defensa del establecimiento asegura que el costo real es mucho mayor, de acuerdo con el rotativo.

Rafael Cortés, conocido como ‘el Cocho’ y propietario del lugar, defendió la transparencia de su operación. Según explicó, además del dinero en efectivo, el restaurante asume obligaciones que elevan el costo mensual a unos 26 millones de pesos:

Vigilancia y seguridad las 24 horas.

Mantenimiento y jardinería de los 7.000 metros cuadrados del parque.

Inversiones en infraestructura: Se han invertido más de 400 millones de pesos para recuperar un sitio que en 1998 estaba en total abandono.

“Es injusto que digan que me estoy enriqueciendo cuando recuperamos un sitio que era foco de inseguridad y consumo de drogas”, afirmó Cortés a El Tiempo.

El futuro: ¿Museo o abandono?

La UPTC ya notificó que no renovará el convenio que vence en agosto de 2027 y solicitó la devolución del bien. Aunque existe la posibilidad de un nuevo contrato directo con el empresario bajo una tarifa ajustada, el temor en Tunja es latente, según el periódico.

Expertos en patrimonio advierten que si el lugar regresa a manos de la universidad sin un plan financiero sólido, el Pozo de Donato podría terminar cerrado al público o en el descuido, repitiendo historias de otros museos de la zona que hoy lucen abandonados. Por ahora, el icónico aviso de Pizza Nostra sigue encendido, pero con la fecha de vencimiento cada vez más cerca.