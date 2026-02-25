La carrera presidencial mantiene su tendencia con los resultados de la reciente encuesta Invamer, publicada este 25 de febrero. Iván Cepeda lidera la intención de voto con 37,1 %, superando a Abelardo de la Espriella, quien registra 18,9 %.
De acuerdo con el sondeo, Cepeda es ganador en todos los escenarios, lo que mantiene la ventaja del senador del Pacto Histórico frente a la derecha y el centro.
Se mantiene la tendencia de Invamer, pero se mete Claudia López
La diferencia entre la anterior medición de Invamer y la actual revela que Claudia López ha reducido la brecha, subiendo a 11,7 % según los datos de este miércoles. Sin embargo, Cepeda continúa manteniendo el liderazgo, según confirman las fuentes de Invamer.
Cierran el sondeo, detrás de Cepeda, De La Espriella y López:
- Paloma Valencia: 10,0 %
- Sergio Fajardo: 6,6%
- Clara López: 2,8%
- Santiago Botero Jaramillo: 2,2%
- Roy Barreras: 1,8%
- Miguel Uribe Londoño: 1,8%
- Luis Gilberto Murillo: 0,9%
- Carlos Caicedo: 0,7%
- Luis Carlos Reyes: 0,6%
- Daniel Palacios: 0,5%
- Maurice Armitage: 0,4%
- Mauricio Lizcano: 0,4%
- Sondra Macollins: 0,3%
- Juan Fernando Cristo: 0,3%
- Voto en blanco: 2,4%
- Otros: 0,1%
La última encuesta de Invamer, publicada a finales de 2025, mostraba un panorama similar: Cepeda lideraba con 31,8 %, mientras De la Espriella se ubicaba en 18,2 %.
Proyección hacia la segunda vuelta
Para un posible balotaje, Cepeda sigue arriba sobre De la Espriella. La encuesta de Invamer señala que el senador obtendría un 59,4 %; mientras que el abogado, un 37,4 %.
Previamente, Invamer había mostrado que Cepeda tendría un margen cómodo en un eventual enfrentamiento directo. En la encuesta anterior, la segunda vuelta proyectaba 59,1 % para Cepeda frente a 36,2 % de De la Espriella.
El escenario actual mantiene la tendencia favorable a Cepeda, mientras la derecha y el centro buscan estrategias para reducir la diferencia de cara a la contienda presidencial de 2026.
