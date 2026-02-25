La carrera presidencial mantiene su tendencia con los resultados de la reciente encuesta Invamer, publicada este 25 de febrero. Iván Cepeda lidera la intención de voto con 37,1 %, superando a Abelardo de la Espriella, quien registra 18,9 %.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Debate de Pulzo para elecciones al Congreso pone cara a cara a pesos pesados: fecha, lugar y más)

De acuerdo con el sondeo, Cepeda es ganador en todos los escenarios, lo que mantiene la ventaja del senador del Pacto Histórico frente a la derecha y el centro.

Se mantiene la tendencia de Invamer, pero se mete Claudia López

La diferencia entre la anterior medición de Invamer y la actual revela que Claudia López ha reducido la brecha, subiendo a 11,7 % según los datos de este miércoles. Sin embargo, Cepeda continúa manteniendo el liderazgo, según confirman las fuentes de Invamer.

Lee También

Cierran el sondeo, detrás de Cepeda, De La Espriella y López:

Paloma Valencia: 10,0 %

Sergio Fajardo: 6,6%

Clara López: 2,8%

Santiago Botero Jaramillo: 2,2%

Roy Barreras: 1,8%

Miguel Uribe Londoño: 1,8%

Luis Gilberto Murillo: 0,9%

Carlos Caicedo: 0,7%

Luis Carlos Reyes: 0,6%

Daniel Palacios: 0,5%

Maurice Armitage: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,4%

Sondra Macollins: 0,3%

Juan Fernando Cristo: 0,3%

Voto en blanco: 2,4%

Otros: 0,1%

La última encuesta de Invamer, publicada a finales de 2025, mostraba un panorama similar: Cepeda lideraba con 31,8 %, mientras De la Espriella se ubicaba en 18,2 %.

Proyección hacia la segunda vuelta

Para un posible balotaje, Cepeda sigue arriba sobre De la Espriella. La encuesta de Invamer señala que el senador obtendría un 59,4 %; mientras que el abogado, un 37,4 %.

Previamente, Invamer había mostrado que Cepeda tendría un margen cómodo en un eventual enfrentamiento directo. En la encuesta anterior, la segunda vuelta proyectaba 59,1 % para Cepeda frente a 36,2 % de De la Espriella.

El escenario actual mantiene la tendencia favorable a Cepeda, mientras la derecha y el centro buscan estrategias para reducir la diferencia de cara a la contienda presidencial de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z