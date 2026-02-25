El primer contacto de Diana Ospina tras horas de angustia no fue con su familia, sino con uniformados que la encontraron desorientada y pidiendo auxilio. El relato de los policías que la asistieron permitió reconstruir el instante en que la mujer reapareció en Bogotá, luego de varios días marcados por incertidumbre y mensajes extorsivos.

De acuerdo con el testimonio entregado a Noticias Caracol, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI y uno de los primeros en atenderla, describió cómo se produjo el encuentro.

Wilches agregó que el momento fue determinante cuando la mujer se identificó. “Cuando ella nos da el nombre de Diana Ospina, en ese momento ya sabemos que es una persona que habían secuestrado y que estaba con nosotros, que estaba bien”, afirmó en el informe divulgado por el noticiero.

Cómo encontraron a Diana Ospina

Según el reporte citado, Diana no llevaba celular ni pertenencias personales y estaba “mojada y un poco sucia por el clima” al momento de acercarse al puesto policial.

El caso había provocado preocupación en la capital. Tras varios días sin conocerse su paradero, allegados denunciaron que personas desconocidas enviaron mensajes en los que aseguraban tenerla retenida y exigían dinero para liberarla.

Qué pasó con Diana Ospina

La mujer fue vista por última vez luego de asistir a una celebración en Theatron, reconocida discoteca del sector de Chapinero. Según se conoció, alrededor de las 3:00 de la mañana tomó un taxi en la calle y alcanzó a fotografiar el vehículo, imagen que se convirtió en una de las pistas centrales dentro de la búsqueda.

La reaparición fue confirmada posteriormente por el alcalde Carlos Galán, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

