Las autoridades lograron establecer la identidad del conductor del taxi en el que fue secuestrada la mujer de 47 años, en un caso que ha generado preocupación en Bogotá por el modus operandi y las posibles conexiones entre los implicados. Según El Tiempo, s trata de Juan Pablo Gómez Cardozo, de 20 años, quien se presentó voluntariamente ante el Gaula de la Fiscalía en compañía de su abogado para rendir versión sobre los hechos.

El joven, dice el medio de comunicación, aseguró que no tuvo participación en el secuestro y que fue obligado por dos hombres armados a conducir el vehículo y llevarse a la víctima. Según su relato, los sujetos abordaron el taxi en plena vía y lo amenazaron tanto a él como a la pasajera, obligándolo a continuar el recorrido bajo intimidación.

Sin embargo, la investigación ha despertado dudas entre los investigadores, especialmente por los antecedentes judiciales del conductor y por las inconsistencias que, al parecer, existen entre su versión y el testimonio entregado por la víctima, Diana Ospina.

Con anterioridad, la mujer relató que desde el momento en que abordó el taxi, el conductor comenzó a comportarse de forma extraña. De acuerdo con su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación, el joven aparentemente hablaba por celular en clave. Minutos después, un segundo taxi interceptó el vehículo, del que descendieron dos hombres que se subieron y la sometieron.

Este detalle ha sido clave para la investigación, ya que las autoridades intentan establecer si el conductor tenía algún tipo de relación con los delincuentes o si realmente fue una víctima más del hecho.

El caso se remonta a la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, cuando la mujer salió del establecimiento Theatron, en la localidad de Chapinero, y tomó un taxi rumbo a su vivienda en Engativá. Desde ese momento, su familia perdió contacto con ella y reportó su desaparición.

La víctima apareció casi 40 horas después en la vía que conecta Bogotá con Choachí, en Cundinamarca. Allí llegó al CAI Mirador y posteriormente fue trasladada para reencontrarse con sus familiares. Durante su cautiverio, narró que fue amenazada con lo que parecía ser un arma de fuego y obligada a mantener la cabeza agachada para evitar identificar los lugares por donde era movilizada.

Mientras tanto, los delincuentes realizaron múltiples transacciones bancarias, retiros de efectivo e intentos de adelantos con sus tarjetas, lo que ha permitido a las autoridades rastrear algunos movimientos y recolectar pruebas.

Antecedentes judiciales del conductor

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es que Gómez Cardozo ya había sido condenado por hurto calificado. El proceso data del 14 de junio de 2024, cuando aceptó un servicio de transporte en el centro comercial Centro Mayor, en el sur de Bogotá.

En ese caso, tres pasajeros abordaron el taxi con destino a la localidad de San Cristóbal y posteriormente cometieron un hurto contra un ciudadano. El joven fue judicializado y aceptó los cargos, por lo que recibió una condena de un año y ocho meses de prisión.

Durante ese proceso contó con un defensor público. Este antecedente es ahora analizado por la Fiscalía, que busca establecer si existe un patrón o posibles vínculos con redes delictivas.

Además, las autoridades verificaron que el vehículo utilizado en el caso actual tiene comparendos vigentes por infracciones como exceso de velocidad, conducir con licencia vencida y no respetar señales de tránsito.

Qué dice el dueño del taxi

Otro elemento clave en la investigación es el propietario de los taxis implicados. Las autoridades establecieron que tanto el vehículo en el que se movilizaba la víctima como el segundo taxi que intervino en el secuestro pertenecen al mismo dueño.

El hombre se presentó ante la Fiscalía y aseguró que renta los vehículos a terceros, por lo que se declaró ajeno a los hechos. Según su versión, contrató conductores para turnos diurnos y nocturnos, lo que ahora es objeto de verificación.

El taxi está vinculado a la empresa Arroba Transportes, cuyo representante legal, Diego Parra, informó que activaron los protocolos internos tras conocer el caso y que colaboran con las autoridades.

La empresa decidió suspender preventivamente a los conductores mientras se esclarecen los hechos. Un fiscal del Gaula lidera la investigación y no se descarta que en los próximos días se emitan órdenes de captura contra los responsables.

Por ahora, el caso continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras las autoridades buscan determinar si el conductor actuó bajo amenaza o si existía una coordinación previa con los delincuentes. El resultado de esta investigación será clave para esclarecer uno de los secuestros que más conmoción ha causado en la capital en los últimos meses.

