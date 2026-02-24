En la noche de este lunes 23 de febrero, Diana Ospina, mujer que fue reportada como desaparecida luego de salir de la discoteca Theatron, apareció por sus propios medios en el CAI Mirador, en la vía que comunica a Bogotá con Choachí.

Su familia denunció millonarios retiros de sus cuentas bancarias y de publicaciones que fueron borradas desde su teléfono móvil, esto luego de que abordara un taxi para llegar a su casa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue el encargado de dar a conocer la noticia sobre el paradero de la mujer; además, informó que ella ya se encontró con sus familiares.

De acuerdo con las primeras versiones, Ospina se encuentra en aparente buen estado de salud y ya se encuentra con sus familiares, según informó Galán en su cuenta de X.

Primeras palabras de Diana Ospina

Por otro lado, el periodista Melquisedec Torres grabó el momento en que Ospina se reencontró con sus allegados y, en diálogo con uno de ellos, manifestó que tuvo que correr.

“Lo que corrí”, se escucha decir en la grabación, dando a entender que la dejaron lejos del lugar. Estas declaraciones serán claves para la investigación y reforzarían la hipótesis de que fue víctima del denominado paseo millonario.

En las próximas horas se espera que salgan a la luz más detalles de lo que vivió la mujer tras el rapto y robo del que fue víctima. Asimismo, Galán aseguró que continúa la investigación para “llevar ante la justicia a los delincuentes“.

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2026

