Sobre la noche de este 23 de febrero terminó el viacrucis para la familia de Diana Ospina, luego de que la mujer apareció viva, luego de días en los que no se sabía su rastro. Lo último que se supo de ella fue que abordó un taxi en la madrugada del pasado domingo y, desde entonces, se desconoció su paradero.

(Le puede interesar: Destapan preocupante mensaje que apareció en redes de Diana Ospina: “No contestar llamadas”)

El alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer que Ospina reapareció sobre las 9:20 de la noche en el CAI Mirador, ubicado en la vía entre Bogotá y La Calera. Lo llamativo de la situación es que salió de la discoteca Theatron en Chapinero en un taxi y, sobre las 2:30 de la madrugada del 22 de febrero, un video deja en evidencia que dos sujetos se le suben al carro para secuestrarla.

El rapto de la mujer de 35 años se dio en una calle de Santa María del Lago, en Engativá, en el occidente de la ciudad. Por otro lado, Diana Ospina llegó corriendo hasta la estación de Policía que está al oriente de la ciudad, exactamente a las afueras.

Galán agregó que la víctima ya está con su familia y ya se pudo ver junto con sus seres queridos, luego de la angustia que vivieron. ” La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, agregó el mandatario distrital.

Detrás del secuestro de Diana Ospina habría un posible paseo millonario, ya que se conoció que le habrían sustraído 40 millones de pesos. No obstante, aún no hay claridad de por qué fue retenida durante casi dos días.

