Una delicada situación se registró en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que varias personas atacaran una camioneta cuyos ocupantes, presuntamente, habían arrollado a un peatón en el sector.

Sigue a PULZO en Discover

Según los reportes, el hecho provocó una fuerte reacción de la comunidad, que intentó tomar justicia por mano propia, generando momentos de tensión y alterando la tranquilidad de la zona.

La Policía intervino oportunamente y logró controlar la situación, evitando que el incidente escalara y dejara consecuencias más graves. Mientras tanto, el peatón lesionado y la persona señalada de conducir el vehículo quedaron en el centro de la polémica.

En redes sociales, algunos usuarios lamentaron lo ocurrido y cuestionaron el intento de linchamiento, señalando que un accidente, sin importar sus causas, no justifica la violencia colectiva.

Otros opinaron que lo prioritario debió ser atender al peatón herido en lugar de atacar el vehículo.

También se destacó que determinar responsabilidades corresponde a las autoridades, mediante las investigaciones y pruebas respectivas, y no a reacciones impulsivas de la comunidad, que pueden agravar la situación y poner en riesgo más vidas.

* Pulzo.com se escribe con Z