Bomberos de Bogotá difundieron nuevas imágenes del interior de una de las sedes del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, en Bogotá, luego del incendio estructural que encendió las alarmas en la capital y provocó una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las fotografías muestran a los equipos de emergencia trabajando en las zonas de cocina y en los ductos del establecimiento, donde se originó la conflagración.

En las imágenes se observan utensilios cubiertos de hollín y residuos, aunque la estructura general del lugar no evidencia daños de gran magnitud. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante la emergencia ni en las labores posteriores de control del fuego, pese a la magnitud del incidente y la cantidad de humo que se propagó por el sector.

Actualización: Incendio controlado en un 100% no se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. pic.twitter.com/GCxhGqmbga — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 20, 2026

Emergencia en edificio de varios niveles

El incendio ocurrió en una edificación de ocho pisos ubicada en la carrera 30 con calle 71, donde funciona el restaurante. Según los organismos de socorro, la rápida intervención permitió contener las llamas y evitar su propagación a otras áreas del inmueble.

Las imágenes divulgadas también evidencian el despliegue operativo con varios bomberos inspeccionando los conductos y verificando las condiciones de seguridad, como parte del protocolo posterior a la atención de emergencias.

El caso continúa bajo análisis técnico para determinar con precisión las causas y establecer las medidas necesarias antes de una eventual reapertura del establecimiento.

Te contamos cómo fue la atención de la emergencia ocurrida en un restaurante en la Carrera 30 con Calle 71. pic.twitter.com/ah3YS02oSN — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 21, 2026

¿Qué dijo la administración de Mi Gran Parrilla Boyacense sobre incendio?

La administración del establecimiento informó que, tras presentarse la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad internos y se dio aviso a los organismos de socorro para controlar la situación.

Según el pronunciamiento que publicaron en sus redes sociales, el incendio se habría originado “un el sistema de ductos de la cocina”; sin embargo, las causas exactas continúan bajo verificación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, indicaron que el personal fue evacuado de manera preventiva y que se priorizó la protección de clientes y trabajadores, sin que se registraran personas con lesiones de gravedad.

La gerencia también señaló que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y evaluar los daños materiales, mientras se adelantan revisiones técnicas que permitan determinar cuándo podrá retomarse la operación normal del restaurante.

