Un grave incendio se registró en la tarde del 20 de febrero de 2026 en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la intersección de la carrera 30 con calle 71, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. La emergencia provocó una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la capital y obligó al despliegue de un amplio operativo de atención.

De acuerdo con el reporte de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el fuego se originó en los ductos de ventilación del establecimiento, dentro de una edificación de aproximadamente ocho niveles.

Bomberos ejecutaron maniobras de ataque directo y ventilación mecánica hasta controlar completamente la situación. No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Las autoridades explicaron que la gran cantidad de humo se relaciona con la presencia de grasas acumuladas en los conductos, un fenómeno frecuente en establecimientos donde se preparan alimentos a la parrilla. Según los bomberos, los vapores y residuos se adhieren a los ductos con el paso del tiempo, lo que puede intensificar la combustión y aumentar la densidad del humo durante una emergencia.

¿Qué dijo el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense tras incendio?

Esta situación obligó a evacuar a trabajadores y comensales, además de implementar cierres viales temporales en uno de los corredores más transitados de la ciudad mientras avanzaban las labores de control y verificación de riesgos. Posteriormente, las autoridades levantaron las restricciones y confirmaron que el incendio quedó totalmente extinguido.

Por su parte, la administración del establecimiento indicó que no hubo víctimas y reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del hecho.

“Gracias a la rápida activación de nuestros protocolos internos y a la oportuna intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la situación fue controlada en su totalidad”, indicó el establecimiento en un comunicado.

Mientras tanto, organismos de emergencia insistieron en la importancia del mantenimiento periódico de sistemas de extracción y ventilación en locales gastronómicos para reducir riesgos similares.

