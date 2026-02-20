La mañana del 18 de febrero se confirmó la muerte de la reconocida lideresa trans conocida como “madre Constanza”, hallada sin vida en su vivienda del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. La noticia fue divulgada por la organización Caribe Afirmativo, que indicó que el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que el caso es materia de investigación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Encuentran con vida a colaboradores de DJ Dever en Bolívar; el artista sigue desaparecido)

Constanza era conocida como la ‘Abuela de todas las travestis’ y durante años se destacó por su labor social con jóvenes trans en situación de vulnerabilidad. Su trabajo incluía acompañamiento legal, apoyo comunitario y orientación a personas que habían sido desplazadas o expulsadas de sus hogares, lo que la convirtió en una figura emblemática del movimiento trans en la capital.

Luego del hallazgo, organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron celeridad en las investigaciones y recordaron que, con este caso, ya serían ocho las muertes violentas de personas trans registradas en lo que va de 2026. Según estos colectivos, la situación evidencia un patrón persistente de violencia que afecta de manera desproporcionada a mujeres trans en el país.

Lee También

En su pronunciamiento público, Caribe Afirmativo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación pronta y con enfoque diferencial de género e identidad, que no descarte hipótesis y garantice la debida diligencia en el proceso judicial.

(Lea también: Sale a la luz cifra que preocupa en caso de empresario Gustavo Aponte; dato refuerza hipótesis)

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al caso señalando que la violencia contra mujeres trans es sistemática y profundamente arraigada. Desde la Defensoría del Pueblo insistieron en la urgencia de esclarecer los hechos y avanzar en la judicialización de los responsables.

💔🏳️‍⚧️En la mañana de hoy fue hallada sin vida en su hogar, en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires, la Madre Constanza, reconocida como la “Abuela de todas las Travestis”, referente histórica del movimiento travesti y trans en Bogotá. pic.twitter.com/bt5iphGWz5 — Caribe Afirmativo (@Caribeafirmativ) February 19, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z