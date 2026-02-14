El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que fueron encontrados los dos acompañantes del artista conocido como Dj Dever, quien permanece desaparecido desde el pasado 10 de febrero.

Se trata de Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte del DJ, y Anthony García, integrante del equipo de apoyo técnico. Según el mandatario departamental, ambos ya fueron ubicados por las autoridades en medio de las labores de verificación y acompañamiento que se adelantan dentro del caso.

El gobernador aseguró que mantiene seguimiento permanente a cada una de las acciones adelantadas por la Policía y los organismos de seguridad, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del artista. También reiteró el compromiso institucional para avanzar en la investigación y brindar respuestas a la familia y allegados.

“A la 1:28 am recibimos un mensaje por parte de nuestro General Yesid Peña informándonos que han sido encontrados los dos acompañantes del artista y ya se encuentran con las autoridades”, indicó Arana en su cuenta de X.

Por respeto a sus familiares, seguidores y amigos, hemos querido ser muy prudentes respecto a lo acontecido alrededor del caso “ DJ Dever “, por supuesto también por el buen desarrollo de las investigaciones. Quiero que sepan que estamos al tanto de cada una de las acciones que… — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) February 14, 2026

La desaparición de Dj Dever ha despertado preocupación entre seguidores y colegas del sector musical, quienes esperan noticias sobre su ubicación. Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos y recolección de información que permita avanzar en la búsqueda.

