La comunidad artística y musical del Caribe colombiano vive horas de angustia e incertidumbre luego de la desaparición del reconocido productor y DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever, junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

Según recoge El Heraldo, el artista fue visto por última vez la noche de este martes 10 de febrero en las afueras de Barranquilla, departamento del Atlántico, donde se había desplazado para cumplir un compromiso laboral en un evento privado.

El equipo del DJ había sido contratado para amenizar una fiesta privada en una finca ubicada en jurisdicción del municipio de Tubará (zona de Playa Mendoza), Atlántico, mencionó Semana.

Lo llamativo es que, al parecer, el artista le habría comentado a su esposa que el evento para el que había sido contratado le parecía sospechoso, recogió El Tiempo, por lo que esa información sería un punto clave para las autoridades encargadas de la investigación. El periódico explicó que el último mensaje que Dever le envió a su familia fue hacia las 10:00 p. m., y desde entonces no volvió a comunicarse.

De igual manera, el diario confirmó que las autoridades del Atlántico encontraron el vehículo en el que se movilizaba DJ Dever (una camioneta Toyota Fortuner de color blanco), el cual no presentaba ningún tipo de daño visible.

Por ahora no se tiene información oficial sobre el paradero del artista ni de sus dos colaboradores, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía cualquier dato que pueda ayudar a la investigación.

¿Quién es DJ Dever?

Deberson José Ríos Caicedo es uno de los productores y DJ más influyentes de la escena musical caribeña. Su nombre se popularizó con el Passa Passa Sound System —una máquina de sonido—, la cual catapultó la carrera de artistas como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros, confirmó El Heraldo.

Desde 2008, comenzó a fusionar champeta, dancehall y reggaetón, produciendo éxitos que marcaron el género. Uno de los más emblemáticos es ‘A primera vista’ de Lil Silvio & El Vega feat. Koffee El Kafetero.

Ha grabado 20 producciones musicales y ha colaborado con nombres de trayectoria como Kevin Roldán, Nacho, J Balvin y Twister La Voz. En 2025, organizó el exitoso evento ‘Classic Night’ en la Plaza de Toros de Cartagena, donde más de 15 mil personas vibraron con champeta, dancehall y afrobeat, presentando en vivo temas de su disco ‘La Reunión’, con participaciones de Mr. Black, Criss & Ronny y otros referentes.

La comunidad espera con esperanza que DJ Dever y sus compañeros regresen pronto a salvo, y que este caso sirva para reforzar la seguridad en eventos privados.

