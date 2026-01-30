Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido luego de lanzarse al río Cauca, en hechos ocurridos en jurisdicción de Tuluá, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Ángel Montoya, un joven de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes 30 de enero a orillas del afluente, en el municipio de Bolívar, al norte del departamento, según informó Caracol Radio.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Joven llamado Ángel Montoya está desaparecido tras lanzarse al río Cauca en la vía Tuluá–Riofrío V. Cauca). El momento quedó en video y, segundos después, desapareció entre las aguas. Autoridades y familiares realizan la búsqueda y piden apoyo. Info: 316 248 7107 pic.twitter.com/Qtztpsm3dY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 29, 2026

El cuerpo apareció tres días después de que el joven se lanzara al río desde un puente ubicado sobre la vía que comunica a Tuluá con el corregimiento de Río Frío. El hecho ocurrió el pasado martes 27 de enero y fue registrado en un video que grabó la persona que se encontraba con Montoya en ese momento. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran el instante en que el joven se arroja al afluente, cuyas aguas presentaban una corriente considerablemente fuerte.

Tras conocerse el caso, las autoridades y organismos de socorro iniciaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante varios días. En estas labores participaron unidades de emergencia, personal especializado y familiares del joven, quienes recorrieron distintos puntos del río Cauca con la esperanza de encontrarlo con vida.

De acuerdo con la información conocida, el hallazgo se produjo cuando trabajadores dedicados a la extracción de material del río, conocidos como areneros, encontraron el cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades. Posteriormente, se realizaron los procedimientos judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cadáver, para avanzar en la investigación y la entrega del cuerpo a sus familiares.

#ATENCIÓN📍En Bolívar, #Valle, fue hallado sin vida Ángel Montoya, de 30 años, quien había desaparecido tras lanzarse al río #Cauca.

El cuerpo fue encontrado por areneros y reportado a las autoridades. pic.twitter.com/MuJdiICy9o — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 30, 2026

El caso ha causado conmoción en el centro y norte del Valle del Cauca, debido a las circunstancias en las que ocurrió la muerte y a la rápida difusión del video en plataformas digitales. Desde las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía sobre los riesgos que representan este tipo de acciones en ríos de alta corriente.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que este tipo de prácticas, sobre todo en sitios donde no están permitidas, no se realicen, debido al riesgo que representan y donde se puede perder la vida”, indicó José Martín Hincapié, secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias necesarias para esclarecer completamente lo sucedido.

