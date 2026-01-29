El Ejército Nacional anunció la apertura de la incorporación del primer contingente de 2026, un proceso dirigido a jóvenes colombianos mayores de 18 años que estén interesados en prestar el servicio militar.

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria arranca el primero de febrero de 2026 y se adelantará de manera presencial en los distritos militares y unidades del Ejército ubicadas en todo el país. Desde esa fecha, los aspirantes podrán presentarse directamente para iniciar el proceso de incorporación.

El llamado hace parte de la estrategia institucional para fortalecer el pie de fuerza y, según el alto mando del Ejército, busca atraer a jóvenes que estén interesados no solo en cumplir con la obligación, sino en abrirse una oportunidad laboral (con aumento de sueldo) y formativa dentro de la institución.

¿Cuánto pagan por prestar el servicio militar en Colombia en 2026?

Uno de los puntos que más llama la atención de esta convocatoria es el pago mensual. El Ejército informó que quienes se incorporen recibirán una bonificación superior a 1.700.000 pesos, una cifra que ha puesto felices a los soldados.

Además del ingreso económico, los jóvenes que presten el servicio militar contarán con:

Atención médica integral durante todo el tiempo de permanencia.

Cotización a pensión, lo que les permite sumar semanas al sistema.

Reconocimiento del servicio como experiencia laboral, un beneficio clave al momento de buscar empleo.

Para muchos jóvenes, esta combinación de pago, seguridad social y experiencia convierte el servicio militar en una alternativa real de ingreso en medio del mercado laboral.

Beneficios educativos y opciones de carrera dentro del Ejército

Más allá del componente económico, el Ejército destacó que el servicio militar también abre la puerta a procesos de formación académica. Durante el tiempo de incorporación, los jóvenes podrán acceder a programas de capacitación y a exámenes médicos gratuitos para aspirar a la Escuela de Soldados Profesionales.

Asimismo, la institución contempla beneficios como:

Matrícula cero para quienes aspiren a la Escuela de Suboficiales.

Opción de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes, para quienes quieran proyectar una carrera como oficiales.

Desde el Ejército señalaron que el servicio militar puede ser el primer paso para construir una carrera dentro de la Fuerza, ya que, al finalizar el tiempo obligatorio, los jóvenes pueden continuar su formación en las distintas escuelas militares del país.

¿Cómo inscribirse al servicio militar en Colombia en 2026?

El proceso de incorporación es presencial y no requiere intermediarios. Los interesados deben:

Presentarse a partir del primero de febrero de 2026 en cualquier distrito militar o unidad del Ejército.

o unidad del Ejército. Cumplir con los requisitos establecidos para la prestación del servicio militar.

Adelantar el proceso de selección y valoración médica correspondiente.

La institución reiteró que la convocatoria está abierta a todos los colombianos que cumplan las condiciones y que el servicio militar no solo representa el cumplimiento de un deber, sino también una oportunidad económica, educativa y profesional para miles de jóvenes en 2026.

