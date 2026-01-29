La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente este jueves 29 de enero el decreto de emergencia económica que había firmado el Gobierno. Frente a ello, Gustavo Petro se fue contra la decisión y aseguró que habrá consecuencias por el fallo.

El alto tribunal aceptó, con 6 votos a favor y dos en contra, la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien argumentó que el decreto podría dejar daños irreversibles en las finanzas de Colombia. En un texto de 86 páginas, el togado también alegó que la movida de la rama ejecutiva tenía vicios de trámites.

Por su parte, el presidente colombiano aseguró que se avecina una crisis por el huevo fiscal que hay en el país. “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia“, aseguró el presidente a través de su cuenta de ‘X’ (Twitter).

Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo.… https://t.co/svXZqEEa9J — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

“Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”, agregó el mandatario.

Finalmente, Petro aseguró que será la sociedad colombiana la que decida quién pagará los efectos de las tasas de interés que determina el Banco de la República. “Solo basta esperar”, finalizó.

Razones de suspender la emergencia económica

El magistrado Camargo alegó en su ponencia que el decreto tenía irregularidades administrativas en la firma que dio vigencia a la medida gubernamental. El exdefensor del Pueblo agregó que esa no es la justificación para crear reformas tributarias, principalmente porque no se discutieron en el Congreso, además de manifestar que va en contravía de la Constitución.

“Es allí donde la figura de la suspensión provisional presenta una oportunidad para garantizar la intervención oportuna de esta Corporación y, con ello, la protección de la Carta Fundamental”, dice la ponencia de Camargo.

El fallo se tomó con la presencia de ocho magistrados de la Corte Constitucional. El único que no participó fue el togado Jorge Enrique Ibáñez, quien días atrás se declaró impedido para votar.

