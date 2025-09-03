Camargo superó a María Patricia Balanta, quien logró 41 sufragios. La votación dejó fuera a Jaime Humberto Tobar, conjuez del Consejo de Estado, quien no recibió ningún apoyo.

La contienda se centró principalmente entre Camargo, respaldado por la oposición, y Balanta, apoyada por sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

Camargo, abogado especialista en Derecho Administrativo con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, tiene una extensa trayectoria.

Ha sido magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, registrador delegado para el Registro Civil, jefe de la oficina jurídica de la Registraduría, director de la Federación Nacional de Departamentos, defensor del Pueblo y docente universitario por varios años. Sin embargo, su perfil no está exento de controversias.

Carlos Camargo: ¿qué polémicas tiene en su hoja de vida?

Exalumno del condenado exmagistrado Jorge Pretelt, Camargo ha recibido el respaldo de al menos siete magistrados de la Corte Suprema y de la exprocuradora Margarita Cabello.

Su gestión como defensor del Pueblo, que finalizó abruptamente tres meses antes del término de su periodo, fue criticada por su bajo impacto.

Se especula que su salida buscaba evitar inhabilidades para su postulación a la Corte Constitucional. Además, antes de dejar el cargo, nombró a familiares de siete magistrados de la Corte Suprema, un hecho que ha provocado cuestionamientos éticos, según Cambio.

Con su elección, Camargo se perfila como una figura clave en la alta corte, aunque su llegada está marcada por un debate sobre su idoneidad y las alianzas que lo llevaron al cargo.

