Gustavo Petro, una vez más se refirió a las propuestas que el gobierno de Donald Trump ha promovido y que se han intensificado en los últimos meses, con la propuesta de hacer nuevas cárceles para migrantes, con el objetivo de contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, una medida que, según el mandatario colombiano, criminaliza la pobreza y profundiza la crisis humanitaria en la región.

Durante el foro mundial sobre migración y desarrollo, llevado a cabo en La Guajira, Petro se refirió nuevamente a estas problemáticas, pero de paso, le lanzó un sablazo a su homónimo en Estados Unidos.

“No se le puede admitir a Trump que diga que los migrantes son criminales y que haga cárceles que son campos de concentración. A Trump le digo: sepárese de Hitler”, dijo el mandatario.

Agregó además: “¿Cómo es posible que sus nietos ahora apoyen ideas de Hitler? Tienen que entender su propia historia, esos pueblos de Norteamérica creen en la libertad, así hayan matado a los indígenas, así hayan esclavizado a los negros, porque allá también los esclavizaron en el sur, y tuvieron que hacer una guerra entre ellos mismos bárbara en 1860 y pico”, avanzó el jefe de Estado.

En su intervención, Gustavo Petro resaltó que de ver la migración de forma positiva, puede aprovecharse como riqueza, además de continuar con el tema de Estados Unidos.

“Estamos acá desde antes de Trump, desde antes de los castellanos, desde antes de los legionarios romanos, estamos aquí desde los primeros tiempos de la humanidad, por qué nos quieren sacar de América. […] Si vemos la migración positivamente, como una riqueza, podremos entender el mundo gracias a esa historia; bailar a pesar de la diferencia de idiomas y vivir en otras culturas gracias a la diversidad”, afirmó el presidente colombiano.

