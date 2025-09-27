El asesinato del reguetonero colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown, estaría destapando un complejo entramado criminal que cruza fronteras, después de que los dos artistas fueran hallados desmembrados en bolsas plásticas en el anfiteatro de El Chalco, cerca de Ciudad de México, cinco días después de su desaparición.

De acuerdo con la investigación publicada por El Tiempo, en un inicio se habló de un posible secuestro extorsivo, dado que Regio Clown exhibía en redes sociales una vida de lujos con autos de alta gama, caballos y aviones privados. Sin embargo, la Fiscalía mexicana encontró un mensaje junto a los cuerpos que abrió la hipótesis de un crimen ordenado por la violenta Familia Michoacana, organización con nexos en Colombia.

El medio citado detalló que los artistas viajaron a México para presentarse en un evento en Polanco el 14 de septiembre y luego en la discoteca Electrolab, como parte del show ‘Sin Censura Independence Day’. Posteriormente, tenían previsto un concierto privado en Iztapalapa. Durante su estadía, compartieron información de su ubicación con la modelo venezolana Angie M., hoy detenida, y con otra persona más.

“Ya no quiero esperar más tiempo ni quiero dejar pasar por alto nada amigos, seguidores, fans. Desde ayer a las 4pm @bkingoficial está desaparecido junto a @regioclownn. Necesitamos de su apoyo para que aparezcan sanos y con vida”, escribió Angie M. el 17 de septiembre. Por este mensaje, autoridades vinculan a la joven como sospechosa, pues se tiene como hipótesis que este texto fue una coartada para ocultar el crimen de los artistas colombianos.

En hacienda del caso B-King habrían asesinado a dos mujeres

Nuevos hallazgos reseñados por El Tiempo indican que en Colombia se indagan propiedades y empresas ligadas a B-King, así como los viajes frecuentes de Regio Clown a Cancún. En México, investigadores encontraron un Mercedes Benz sin placas que habría recogido a los dos artistas en un hotel de la avenida Masaryk, en Polanco. El vehículo apareció en la Hacienda Rancho el Cayón, ubicada en Tepetlaoxtoc, donde también se hallaron otro carro de lujo y una moto de alto cilindraje. Ahora las autoridades analizan si este predio coincide con el lugar donde fueron asesinadas dos mujeres, madre e hija, en 2020.

En paralelo, chats revisados por las autoridades y revelados por El Tiempo muestran que Regio Clown mencionaba contactos con un hombre identificado como Cristopher, alias el ‘Comandante’, quien se haría pasar por funcionario estatal mientras actuaba como enlace de capos que reclutaban artistas y jóvenes para fiestas privadas.

“Con Mariano y el ‘Comandante’, Sergio lo conoce (…) Desde hoy me cuidaré mucho, no confío en nadie […] Pero hay que hacer negocios. Mariano es el trabajador del ‘Comandante’, amigo de Sergio. Voy a una comida. Solo lugares públicos”, decían los chats, según cita El Tiempo.

Mientras tanto, la modelo Angie M. sigue detenida en México y el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, confesó que se encuentra escondido y solicitando asilo en dos países tras recibir amenazas. “A mi país no puedo volver porque ya recibí advertencias por poner las denuncias, y desde el Gobierno no me han brindado apoyo, estoy solo y no confío en nadie”, dijo.

