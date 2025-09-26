De acuerdo con información confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, Angie M., de 29 años, fue aprehendida el pasado 23 de septiembre y permanece bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público en Tlalnepantla, Estado de México.

El País explicó que la diligencia estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), que la puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Por qué detuvieron a Angie M., amiga de B-King?

Las autoridades investigan la posible participación de la actriz en el doble homicidio. Tanto la FGJCDMX como la FGJEM confirmaron que Angie M. es considerada una pieza clave en las pesquisas sobre lo ocurrido con los músicos, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Inicialmente, la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital había emitido una ficha de búsqueda tras reportarse su desaparición el mismo 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

Sin embargo, en el documento se aclaró posteriormente que la mujer fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

#ÚLTIMAHORA🚨I Detienen a la actriz venezolana Angie Miller en #México. ⚠️La actriz y creadora de contenido para adultos, fue detenida como parte de las investigaciones por su posible participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown.#Bking… pic.twitter.com/A18hIfXmz4 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 26, 2025

Medios locales informaron que Angie M. había sido citada a rendir testimonio en la investigación del caso, pero en el proceso fue aprehendida por las autoridades.

El asesinato de B-King y Regio Clown ha estado rodeado de múltiples hipótesis y ahora la detención de la venezolana abre un nuevo capítulo en el caso que sigue bajo estricto seguimiento de las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México.

Caso de B-King y Regio Clown: ¿quién está detrás del crimen?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) adelantan labores de investigación para esclarecer los hechos por el homicidio de los artistas colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán.

@pulzocolombia Lo que hay detrás de la muerte de B-King y Regio Clown en México Los cuerpos de los dos artistas colombianos fueron hallados por las autoridades mexicanas y este 22 de septiembre fueron identificados. La última vez que hubo razón de ellos, se encontraban en la colonia Polanco, zona exclusiva de la Ciudad de México. ♬ original sound – Pulzo 📲

Las autoridades han recopilado testimonios y grabaciones que permiten trazar la ruta seguida por los músicos antes de su asesinato. Según estas pesquisas, B-King y Regio Clown abordaron un vehículo en Miguel Hidalgo, desde donde se desplazaron a Iztapalapa y posteriormente al Estado de México.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el paradero de Angie Miller ni sobre los acompañantes de los artistas, identificados en conversaciones como ‘Mariano’ y ‘El Comandante’, quienes también permanecen sin rastro.

