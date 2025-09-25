La tragedia en torno al asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, suma un nuevo capítulo.

Según informó W Radio este 25 de septiembre, la actriz venezolana Angie M., quien estuvo en México acompañando a los músicos días antes de su desaparición y posterior asesinato, está desaparecida.

De acuerdo con la emisora, amigos y familiares desconocen el paradero de Miller y han manifestado preocupación por su seguridad. La venezolana estuvo con B-King en territorio mexicano, incluso en las horas previas a que él y Regio Clown perdieran contacto con sus familias el 16 de septiembre.

En redes sociales circularon mensajes de la actriz, en los que expresó su dolor tras conocerse la muerte del cantante urbano. “Hoy odio México más que mi vida, no es justo todo lo que está pasando”, escribió en una publicación.

Además, aseguró que tenía proyectos a futuro con B-King: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

Caso de B-King y Regio Clown: ¿quién está detrás del crimen?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) adelantan labores de investigación para esclarecer los hechos por el homicidio de los artistas colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán.

Las autoridades han recopilado testimonios y grabaciones que permiten trazar la ruta seguida por los músicos antes de su asesinato. Según estas pesquisas, B-King y Regio Clown abordaron un vehículo en Miguel Hidalgo, desde donde se desplazaron a Iztapalapa y posteriormente al Estado de México.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el paradero de Angie Miller ni sobre los acompañantes de los artistas, identificados en conversaciones como ‘Mariano’ y ‘El Comandante’, quienes también permanecen sin rastro.

