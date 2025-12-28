Dominic Wolf, conocido en redes sociales como Dominic Colombia o “el alemán más colombiano”, sorprendió a sus seguidores con un mensaje que, por unos minutos, generó nostalgia, preocupación y cientos de reacciones. En una publicación, el ‘influencer’ alemán anunció que se despedía de Colombia tras casi diez años de vivir en el país, argumentando que la decisión estaba motivada por el futuro de su hijo y el deseo de que creciera en Alemania.

“¡Hasta luego Colombia, muchas gracias por todo! Han sido casi 10 años de muchas alegrías y aventuras”, escribió inicialmente Dominic, dando a entender que dejaba el país que lo acogió desde 2016 y que se convirtió en el eje de su vida personal y profesional. Incluso dejó abierta la posibilidad de regresar en algunos años, lo que reforzó la idea de una despedida definitiva.

El mensaje tocó fibras entre sus más de 1,2 millones de seguidores, quienes han acompañado su proceso de enamoramiento por la cultura colombiana, su nacionalización en 2020 y su vida familiar junto a su esposa, la colombiana Paula Montagut, con quien tiene un hijo. Muchos lamentaron la supuesta partida y le agradecieron por promover una imagen positiva del país.

Sin embargo, el tono cambió por completo al final del texto. Dominic aclaró que todo se trataba de una broma por el Día de los Inocentes. “Nada, no les voy a compartir nada, ya que no me voy, es mentira, FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES”, escribió, desatando risas y alivio entre sus seguidores. Remató el mensaje con una declaración que reafirma su vínculo con el país: “En Colombia está todo lo que necesitamos, que viva la tierrita”.

La publicación se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios, muchos de ellos celebrando que el ‘influencer’ siga apostándole a Colombia como su hogar. Otros destacaron que, con el paso de los años, Dominic no solo adoptó las tradiciones locales, sino también “las mañas”, como él mismo bromeó.

Dominic Wolf llegó al país por motivos académicos, pero terminó construyendo una vida en Bucaramanga, impulsando proyectos de turismo sostenible y convirtiéndose en uno de los extranjeros más queridos en redes sociales. Esta vez, su falso adiós terminó siendo una nueva declaración de amor a Colombia.

