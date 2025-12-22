Los seguidores del creador de contenido Yéferson Cossio están bastante preocupados por su salud, pues en las últimas horas tuvo que ser hospitalizado y en cuestión de horas le informaron que debía ser operado del corazón.

El mismo ‘influencer’ compartió en sus redes sociales un video en el que habla de la situación, en el que explicó que tuvo una falla y por eso le iban a hacer una intervención “chiquita”.

“Llevo dos días hospitalizado y casi me muero porque falló el corazón. Ya está Cinthia acá, el resto están afuera. Cinthia está enojada porque dice que esto fue mi culpa. Ya en media ‘horita’ me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer una cirugía chiquita en el corazón, pero todo bien”, dijo Cossio, mientras su pareja, Carolina Gómez, llora en su pecho.

Luego, el creador de contenido subió una foto junto a las personas que lo están acompañando asegurando que “todo va a estar bien”.

Lo cierto es que el creador de contenido no ahondo en más detalles acerca de qué fue lo que le ocurrió o qué sintió para que se fuera por urgencias, pero la realidad es que toda cirugía, y más de corazón, tiene sus riesgos y por eso es que hay preocupación en sus seguidores.

Por lo pronto, al momento de escribir esta nota no hay una actualización de salud con respecto al creador de contenido, pero todos esperan que haya salido bien para que pueda seguir compartiendo ese contenido que les gusta a millones de personas en el país.

¿Por qué Yeferson Cossio es tan reconocido?

Yeferson Cossio, nacido el 15 de mayo de 1994 en Medellín, Colombia, es uno de los ‘influencers’ más reconocidos y polémicos del país, con millones de seguidores en redes sociales.

Su fama inició en 2013 como modelo profesional, trabajando con agencias como Stock Models e Informa Models, y representando marcas como Calvin Klein. Su cuerpo completamente tatuado lo convirtió en un ícono de convenciones de tatuajes en Colombia y el exterior.

El verdadero despegue llegó en plataformas digitales como Instagram (más de 12 millones de seguidores) y TikTok, donde publica bromas pesadas, retos extremos y contenido humorístico junto a su familia, incluyendo a su hermana Cintia Cossio. Un momento viral fue en 2021, cuando se colocó implantes mamarios temporales por una apuesta perdida, causando enorme controversia y multiplicando su visibilidad.

Proveniente de un barrio humilde marcado por la pobreza y la violencia, Cossio ha destacado por su labor social: dona a fundaciones de animales, ayuda a personas en situación de calle (como regalar una casa a una anciana) y hace campañas ecológicas. En 2021 recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República, siendo el primer ‘influencer’ en obtener este reconocimiento por su labor humanitaria.

A pesar de controversias como filtraciones personales o demandas, también ha incursionado en la música y emprendimientos. Su mezcla de humor irreverente y acciones solidarias lo mantiene como figura central en el entretenimiento digital colombiano.

