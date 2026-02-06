La relación profesional entre Jessi Uribe y su exmánager Rafael Mejía Jr. volvió al centro de la polémica tras unas declaraciones que ambos han hecho en distintos espacios y que revelan versiones opuestas sobre lo que realmente ocurrió durante los años en los que trabajaron juntos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Traicionero y lambón”: cantante vallenato arremete contra Jessi Uribe por polémica de regalías)

Lo que empezó como una alianza clave para el despegue del cantante de música popular hoy está marcada por reproches, procesos legales y una ruptura que ambos comparan con un divorcio.

En una entrevista reciente en un pódcast mexicano, Jessi Uribe habló sin rodeos sobre lo que vivió al inicio de su carrera y reconoció que actuó con total ingenuidad. “Yo fui muy inocente”, confesó el artista, al recordar que su entonces mánager no solo manejaba su agenda, sino que también cumplía funciones de abogado, disquera y administrador de su dinero.

Lee También

Según Uribe, depositó toda su confianza en él, convencido de que ese respaldo sería el camino al éxito.

“Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”, aseguró.

Con el paso del tiempo y al revisar los contratos, el cantante afirma que descubrió una situación que lo dejó en ‘shock’: el 50 % de las ganancias quedaba para la distribuidora y el otro 50 % para el mánager, mientras que él, como intérprete y compositor, no recibía regalías. “Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”, relató.

Además, reveló que varias de sus canciones no estaban registradas a su nombre en la sociedad de autores, ya que su exmánager figuraba como coautor. “Eso no era mío porque él se metía como coautor. Es la primera vez que hablo de esto públicamente, porque ahora estamos en procesos legales y ya puedo decirlo con conocimiento”, afirmó.

Exmánager de Jessi Uribe habla de la ruptura laboral con el artista

Ante estas declaraciones, Rafael Mejía Jr. decidió dar su versión en el programa ‘Mañana express’ de RCN, donde admitió sentirse profundamente afectado por la situación. “Claro que me decepcionó, claro que me he puesto triste, esto fue una tusa. Terminamos nuestra relación y eso es como un divorcio”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Vargas Garcia (@ssantivargas)

Según Mejía, la relación laboral se fue deteriorando hasta que, en mayo del año pasado, Jessi Uribe dio por terminado el vínculo de manera unilateral.

El exmánager sostuvo que los acuerdos siempre estuvieron claros y dentro de la norma, y recalcó que los contratos fueron revisados por equipos legales, incluida Sandra Barrios, exesposa del cantante.

Explicó que en las primeras etapas de un artista la inversión es alta y que, cuando el proyecto empezó a provocar mayores ingresos, se sentaron a revisar y ajustar los porcentajes. “Yo creo que el artista debe tener la parte más grande del negocio, porque a eso se dedica y de eso vive”, señaló.

Más allá de lo contractual, Mejía enfatizó el vínculo personal que los unió durante años.

“Soy compadre, cargué a uno de sus hijos y lo quiero mucho, compartimos hoteles, vuelos, muchas cosas. Yo nunca me dispuse a echarle barro”, dijo, asegurando que la historia tiene dos caras y que, en su opinión, todo se rompió por una rabia mal administrada.

Hoy, el caso está en manos de abogados, mientras ambos buscan cerrar este capítulo con paz, aunque las heridas siguen abiertas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.